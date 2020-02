TV 2 om eliteserie-rettighetene: – Vi har noe uoppgjort

TV 2 er nødt til å stake ut en ny kurs etter at Premier League forsvinner. En mulighet kan være å by på Eliteserien.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kanskje blir Rosenborg og Eliteserien å se på TV 2 igjen om noen år. Foto: Peter Dejong / AP / NTB scanpix

Det mener Lasse Gimnes etter at det tidligere torsdag ble kjent at Nent har kjøpt rettighetene til å vise Premier League fra 2022.

Gimnes er en av landets fremste eksperter på TV og medier.

– Sumo har 500.000 abonnenter, hvor en stor andel av disse er alt fra meget engasjert til fanatisk interessert i Premier League. Til nå har betalingsviljen vært høy og TV 2 har hatt en god økonomi. Nå må de lete med lys og lykter og analysere. Hvilke kamper skal de prøve å vinne? Eliteserien er en av de kampene som er attraktiv å vinne, sier Gimnes.

Lasse Gimnes mener TV 2 må finne ut hva de skal gjøre når Premier League forsvinner. Foto: Trond Topstad

Må kjempe mot Discovery

Det er Discovery som eier rettighetene til Eliteserien og 1. divisjon i Norge. De har rettighetene til 2022.

Gimnes tror ikke det er så enkelt som at TV 2 kan bruke pengene som var øremerket Premier League til å kjøpe de kommende rettighetene til Eliteserien.

– TV 2 mister trolig store kostnader. Jeg vil tro at Premier League er den største kostnaden. Men så vil de også miste inntekter. De er sikkert i full gang med å finne ut hvilke rettigheter det er størst betalingsvilje for, sier Gimnes.

TV 2: – Noe uoppgjort

Vegard Jansen Hagen, sportsredaktør i TV 2, vil ikke love at de vil kaste seg på norsk fotball når den tid kommer.

– TV 2 har noe uoppgjort med norsk fotball, men vi aner ikke om norsk fotball er interessert i at vi skal ta over. Det må være til riktig pris også, sier Hagen.

– Det å miste rettigheter som vi gjør nå, det er det verste med denne jobben. Det å kjempe, er det noe mest spennende. Det å vinne er det gøyeste. Vi kjenner på at det er noe dritt i dag, men så går vi videre. Det er mye som kommer i spill. Da er det egentlig ganske mange muligheter fortsatt, som jeg har tro på at vil gjøre TV 2 til en attraktiv arbeidsplass og sportskanal. Våre ambisjoner er uendret på det området, fortsetter han.

– Sår som aldri helt har grodd

TV 2 har en trøblete fortid med eliteserierettighetene. Etter å ha sittet på rettighetene i mange år, ble de utelatt fra forhandlingene da C More kjøpte dem i 2011.

Med TV 2s oppkjøp av C More i 2015 kom rettighetene tilbake til TV 2, men det varte bare til Discovery kuppet dem og tok over fra 2017. De har rettighetene til 2022.

– Det er et sår som aldri helt har grodd. Men historikken vår med norsk fotball er ikke bare kjærlighet. Vi får se, sier sportsredaktøren.

28 sportsrettigheter

Mange andre sportsrettigheter står på spill den kommende tiden. For sportsredaksjonen i Bergen er det spennende tider.

– Vi har pr. dags dato 28 sportsrettigheter. Ingen ønsker en negativ kjedereaksjon. Nå har vi to år på oss til å stake ut en ny kurs. Når lysene slukkes et sted, kan de lyse opp et annet, sier Hagen.

Han mener det kan være tilfeldigheter som avgjør verdien av en sportsrettighet.

– For noen år siden kunne ingen spå om Magnus Carlsen-effekten når det gjelder sjakk-feberen i Norge eller Erling Braut Haaland-effekten rundt interessen for Bundesliga. Hvis Martin Ødegaard begynner å spille for Real Madrid igjen, vil det plutselig ha innvirkning på verdien av spansk fotball, sier Hagen.

Discovery: - Løfte interessen

TV 2-sjef Olav Sandnes ønsker ikke å kommentere hvilke rettigheter de vil se på fremover. Det vil de komme tilbake til når det blir aktuelt.

– På generelt grunnlag vil jeg si at TV 2 er interessert i all sport det er interesse for, og jeg føler vi har vært flinke til utvikle engasjementet rundt en rekke sportsgrener, enten vi snakker Tour de France eller engelsk fotball, sier Sandnes.

Sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen, sier de har noe uoppgjort med norsk fotball. Foto: Eirik Brekke

Discovery forholder seg til den avtalen de har.

– Vi har en seksårsavtale med fotballen om Eliteserien og OBOS-ligaen og er nå halvveis i denne. Vår ambisjon er å løfte interessen rundt norsk fotball i denne perioden, og vi jobber på spreng for å gi fotball til folket. Det har bidratt til at vi har doblet seertallene for norsk toppfotball. Vi forholder oss til dette og bruker kreftene på å gjøre en god jobb med de rettighetene vi har, sier Espen Skoland, nordisk kommunikasjonsrådgiver i Discovery.

Champions League?

Medierettighetsekspert, Harry Arne Solberg, tror ikke Discovery vil la seg slå enkelt, selv om TV 2 skulle være villige til å åpne pengesekken bredere ved neste mulighet.

– Vi må huske på at Discovery er et megaselskap. TV 2 er mindre. Nent har Premier League overalt utenom i Norge. Men det er de samme aktørene hver gang. Og strategien er å vinne eller la de andre blø, sier Solberg.

Det er ikke bare Eliteserien som kan komme i spill snart. Det samme gjelder Champions League, hvor TV 2 per nå har delvise rettigheter i samarbeid med Nent.

– Champions League-rettighetene løper vel ut neste år. Der har du en rettighet som TV 2 garantert kommer til å kikke på. Og så spørs det hva som skjer med Eliteserien. Den beveger seg også etter hvert, sier Kristian Bruarøy til NTB.

Han er tidligere TV 2 Sumo-sjef og nå daglig leder i konsulentselskapet Bridj.

Publisert: Publisert: 6. februar 2020 16:59 Oppdatert: 6. februar 2020 17:49

Mest lest akkurat nå