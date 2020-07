Vålerenga-oppturen fortsetter – 19-åring ble matchvinner

Dag-Eilev Fagermos Vålerenga-lag ligger på tredjeplass i eliteserien etter 2-0-seieren mot Strømsgodset søndag.

Osame Sahraoui gratuleres av Christian Dahle Borchgrevink t.v. etter å ha satt i 1-0 for hjemmelaget. Foto: Annika Byrde

Vålerenga-Strømsgodset 2–0

Nettkjenning fra Osame Sahraoui og et selvmål av Niklas Gunnarson gir grunn til jubel i hovedstaden når Vålerenga klatrer oppover på tabellen.

De blåkledde viste angrepsvilje fra start og fikk uttelling etter halvtimen spilt ved Sahraoui.

Aron Dønnums hjørnespark ble stusset videre av Lars-Jørgen Salvesen og fant veien i mål etter å ha truffet beina til Gunnarson like før pause.

Det kunne blitt scoret flere mål i hjemmelagets favør, men med to baller i nettet og null baklengs på fire kamper gikk Vålerenga-spillerne fornøyde av banen.

Brennhet start

Matthías Vilhjálmsson kom til kampens så langt største sjanse med en heading fra 12 meter like over tverrliggeren tidlig i første omgang.

Hjemmelaget presset på i åpningsminuttene og var nær scoring igjen da Magnus Lekven skjøt til side for mål på halvvolley etter 13 minutter.

Minuttet etter klinket Fredrik Oldrup Jensen til fra 16 meter, men igjen snek ballen seg utenfor stengene til en utspilt Viljar Myhra.

Strømsgodset fikk sin første store sjanse etter halvtimen spilt. Moses Mawa ble spilt igjennom foran mål og smelte ballen i tverrliggeren.

Kontrollert

Etter 36 minutter satt endelig målet for Vålerenga. Hjemmelaget vartet opp med et nydelig angrep med Christian Borchgrevink på høyrekanten, som slo hardt inn til Sahrauoi. 19-åringen plasserte ballen i mål fra kloss hold.

Et aggressivt hjemmelag gikk opp til tomålsledelse etter et uheldig selvmål av Gunnarson. Ballen traff midtstopperen etter en stuss fra Lars-Jørgen Salvesen på Aron Dønnums hjørnespark og snek seg over målstreken på overtid i første omgang.

Intensiteten vedvarte i 2. omgang, og det kunne stått både 3- og 4-0.

Vålerenga vant kontrollert og rykket opp til en tredjeplass i serien med 19 poeng. Strømsgodset er på nedre halvdel med 12 poeng.

