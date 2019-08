KRISTIANSAND: Foran flere hundre tilskuere i flomlyset på Kristiansand stadion ved 22.30-tiden lørdag kveld, løp trønderen i mål på tiden 27.24,78 – noe som er ny norsk rekord.

Den gamle rekorden hadde Are Nakkim, med tiden 27.32,52. Den ble satt på Bislett i 1990.

Tiden er den 16. beste i verden i år på 10.000 meter. Listen toppes av etioperen Hagos Gebrhiwet, som har løpt på 26.48,95.

– Betyr kjempemye

Det var nær perfekte forhold med ikke et vindpust, og arrangøren fra Kristiansand Løpeklubb hadde hentet inn to kenyanere samt klubbens egen Erik Udø Pedersen som fartsholdere. I tillegg løftet et entusiastisk publikum løperne fram. Før start grep Henrik Ingebrigtsen mikrofonen, og oppfordret publikum til å komme inn på indre bane, for å gi løperne mest mulig støtte. Og det hjalp.

Åge Harald Drangsholt

Nordstad Moen klarte også VM-kravet på distansen. Kravet var på 27.40.

– Dette betyr kjempemye. 10.000 meter er jo en litt døende distanse, så jeg vet at det ikke er mange sjanser jeg får. Det var helt perfekt med fartsholdere, sier Nordstad Moen til Fædrelandsvennen etter rekordløpet.

– Hva synes du om publikummet på Kristiansand Stadion?

– De var til stor hjelp. Å få til noe slikt på et stevne som det her er helt vanvittig, svarte 28-åringen – som tydelig viste sin takknemlighet til publikum da han kom i mål.

– Kan du løpe enda raskere selv om du slår en 29 år gammel rekord?

– Jeg vet at jeg kan løpe 15 sekunder fortere. Jeg har vært skadet i seks av de siste 12 månedene, så det her viser jo bare grunnivået mitt, sier 28-åringen som rangerte prestasjonen like bak halvmaratonpersen hans på 59,48.

Etter løpet var løpsleder Finn Kollstad utrolig imponert over både Nordstad Moen og publikum.

– Noe av det jeg er mest stolt av er at det kom så mye publikum en lørdag kveld. Jeg aner ikke hvor mange hundre det var, 750 kanskje. Det var i alle fall nok til å kranse halve banen med fire i bredden, sier Kollstad, og legger til:

– Løperne opplevde det som å løpe på Bislett. Det hadde jeg ikke trodd var mulig i Kristiansand.

Om prestasjonen til Nordstad Moen sier han:

– Det var internasjonale klasse. Husk at han har løpt maraton på 2,05 og halvmaraton på 59 minutter. Sondre er en som liker å sprenge grenser. Han kan være med å slåss i VM med dette nivået. Men avslutningen hans er ikke sterk nok til å vinne medalje, påpeker Kollstad.

Åge Harald Drangsholt

Ingebrigtsen brøt

Henrik Ingebrigtsen stilte også til start på 10.000-meteren i Kristiansand, men brøt etter rundt 8000 meter.

Det var hele tiden planen å bryte før målgang, fortalte han selv.

– Jeg er fornøyd med at jeg holdt norgesrekord-fart så lenge. Jeg løp faktisk én runde mer enn planlagt for å pushe Sondre. Kroppen svarte som jeg hadde håpet, men jeg var helt tom da jeg ga meg. Jeg er veldig glad for at jeg kunne hjelpe Sondre litt i rekordjakten, sa Henrik Ingebrigtsen etter løpet.

Eldstebror Ingebrigtsen avbrøt høydeoppholdet i St. Moritz og reiste hjem til Sandnes fredag. Lørdag løp han ti kilometer på morgenen, før han satte seg på toget mot Kristiansand. Han løp også 5000 meter i Zürich torsdag.

– Det viktigste er at jeg nå kjenner mindre enn jeg gjorde etter løpet i Zürich torsdag, sier Henrik Ingebrigtsen.

Grunnen til det oppsiktsvekkende valget om plutselig å stille på startstreken i Kristiansand, skyldtes at Henrik Ingebrigtsen skal teste hvordan han reagerer på hardkjøret.

– Dette er et ledd i opplegget for å få Henrik klar til VM i Doha, sa trenerpappa Gjert til Aftenbladet tidligere lørdag.