Bianca Andreescu – Serena Williams 6–3, 7–5

19 år gamle Bianca Andreescu trengte bare to sett på å slå Serena Williams, som lørdag kveld jaktet sin syvende US Open-triumf og en 24. Grand Slam-tittel totalt. Men en tangering av Margaret Courts ikoniske rekord kom ikke i denne omgang.

– Jeg liker ikke å tape, så jeg yter helt enkelt det beste jeg kan i hver kamp. Jeg legger alltid høye forventninger på meg selv. Bianca spilte fantastisk, og jeg skulle bare ønske at jeg kunne spilt litt bedre selv, sa Williams etter tapet.

Geoff Burke / Reuters / NTB scanpix

Andreescu går inn i historiebøkene som første canadier til å vinne en Grand Slam-turnering. Landsmennene Genie Bouchard (2014) og Milos Raonic (2016) tapte begge sine finaler i Wimbledon.

– Herregud, jeg har aldri sett en så stor sjekk før, sa en smått sjokkert Andreescu da hun mottok beviset på at hun hadde håvet inn 3,85 millioner dollar (snaut 35 mill. kroner).

– Jeg er veldig takknemlig. På veien hit har jeg jobbet veldig hardt, og det er helt utrolig at jeg nå får spille på dette nivået og får møte Serena. Hele dette året har vært en drøm, la 19-åringen til.

Adam Hunger / AP / NTB scanpix

Første tenåringsseier på 13 år

Andreescu startet 2019 som nummer 178 i verden. På neste ranking kommer hun til å innta femteplassen.

Den unge canadieren, som har rumenske foreldre, ble lørdag første tenåring til å vinne US Open siden Maria Sjarapova i 2006, mens hun er den yngste vinneren på 15 år. I 2004 vant Svetlana Kuznetsova i en alder av 19 år og 76 dager.

– Det sier veldig mye om hennes mentale styrke, og hvor moden hun er mentalt. Hun har vist gjennom året at hun har spillet inne, men å gjøre en så god kamp foran et amerikansk publikum som virkelig var på Serenas side, det er imponerende. Det blir ikke hennes siste Grand Slam-seier hvis hun holder seg skadefri, sier Eurosport-kommentator Ola Ramnefjell Bentzen.

Det er 10 år siden en tenåring var i US Open-finalen. Den gang var det danske Caroline Wozniacki som nådde finalen, der hun tapte mot Kim Clijsters.

Fakta: Siste ti kvinnelige US Open-vinnere 2019: Bianca Andreescu, Canada 2018: Naomi Osaka, Japan 2017: Sloane Stephens, USA 2016: Angelique Kerber, Tyskland 2015: Flavia Pennetta, Italia 2014: Serena Williams, USA 2013: Williams 2012: Williams 2011: Samantha Stosur, Australia 2010: Kim Clijsters, Belgia

Williams slurvet

Andreescu imponerte stort i åpningen av kampen. Hun brøt Williams’ serve allerede på første forsøk. I det syvende gamet hadde Williams gjort hele 14 upressede feil mot Andreescus fire.

Canadieren misset frem breakballer i Williams’ fjerde serveparti, men brøt derimot i det neste. Williams ble felt av at hun gjentatte ganger bommet i serving. Andreescu brukte 43 minutter på å vinne det første settet 6–3.

Tennislegenden Williams fikk i tillegg en blytung start på sett nummer to. I det andre gamet gjorde Andreescu rent bord med amerikaneren, som kikket oppgitt ned i bakken.

– Jeg tror den rekorden Serena i første omgang prøver å tangere gjør at hun legger litt ekstra press på seg selv i disse finalene. Hun har vært veldig nervøs, kommenterer Bentzen.

Charles Krupa / AP

Gikk mot ydmykelse, men så våknet legenden

Andreescu fortsatte storspillet, og det så lenge ut til at det gikk mot et ydmykende resultat for Williams. 19-åringen ledet nemlig hele 5–1 i det andre settet.

Men så våknet veteranen fra USA.

37-åringen vant tre game på rad, og plutselig sto det kun 5–4 til Andreescu. Publikumet på Arthur Ashe Stadium var i ekstase, og jubelen ble ikke mindre da Williams utlignet til 5–5.

– Fansen begynte å heie så høyt at jeg klarte å spille litt bedre, sa Serena Williams om støtten fra tribunen.

Men til slutt klarte Andreescu å snu trenden. Tenåringen gikk opp i 6–5, og kunne feire en svært overraskende US Open-triumf da hun brøt Williams’ serve i det påfølgende gamet.

– Jeg vet at dere ville at Serena skulle vinne. Så jeg ber om unnskyldning, sa Andreescu til det amerikanske hjemmepublikumet.