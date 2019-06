Slik er Norges vei videre i VM

Mandag avanserte Norge fra gruppespillet i VM etter 2–1-seier over Sør-Korea. 3–0 over Nigeria i åpningskampen la et godt grunnlag for de norske jentene, som etter videodømming-drama tapte 2–1 mot vertsnasjon Frankrike.

Lørdag spiller Norge åttedelsfinale i Nice.

Hvem blir motstander?

Motstander der er derimot ikke klar. Det blir laget som får andreplass i gruppe C. Den gruppen spilles ferdig tirsdag kveld.

Én runde før slutt er stillingen slik:

Italia - 6 poeng (+6 i målforskjell) Brasil - 3 poeng (+2 i målforskjell) Australia - 3 poeng (+0 i målforskjell) Jamaica - 0 poeng (-8 i målforskjell)

Australia blir fort Norges motstander, da de møter gruppejumbo Jamaica i siste kamp. Med en oppskriftsmessig, australsk seier, blir de nummer to om Italia slår eller spiller uavgjort mot, Brasil.

Kan møte Marta

Brasiliansk seier gir også fort andreplass for Australia, om de slår Jamaica med for eksempel fire mål.

Skulle det derimot bli Brasil i åttedelsfinalen, venter møte med Marta. Hun var i mange år regnet som verdens beste kvinnelige fotballspiller. 33-åringen scoret mål da Brasil tapte 3–2 mot Australia i kamp to. For tiden spiller hun i Orlando Pride, der hun har vært siden hun forlot Sverige i 2017.

Der spilte Marta for FC Rosengård og Tyresö FF mellom 2012 og 2017. Mellom 2004 og 2008 spilte hun for satsingsklubben Umeå.

Revansjelyst

I 2011 var både Brasil og Australia norske motstandere i gruppespillet av fotball-VM.

Skulle en av dem bli motstander nå, blir det uansett revansjelyst. Begge kampene endte nemlig med tap for de norske jentene, som røk 0–3 mot Marta & Co, og 1–2 mot Australia.

Det ga VM-exit, som det året gikk i Tyskland.

Italia er det siste laget Norge kan møte i første utslagskamp. Juventus-snikskytter Barbara Bonansea ble matchvinner fem minutter på overtid i første runde mot Australia. Italias seier over Jamaica i kamp to gjør at de kan puste lettet ut før siste runde.

Veien videre

Teoretisk kan de bli nummer tre, men også da vil blåtrøyene være videre som en av de beste toerne. Kanskje kan denne hvileputen, de senkede skuldrene og tap mot Brasil føre Italia til møte med Norge? I så fall må Bonansea stoppes i Nice lørdag.

Seier over Australia, Brasil eller Italia vil gi norsk kvartfinalebillett. Kvartfinalen vil i så fall spilles i Le Havre 27. juni.

Det er allerede klart at enten England eller Japan står på den ene banehalvdelen i den andre åttedelsfinalen som fører dit. Hvem som blir motstander i den kampen vet man fremdeles ikke.

Kan spille på Hegerbergs bane

Vi kan derimot slå fast at Frankrike ikke vil være motstander før i en eventuell semifinale. Det samme gjelder USA. Tyskland er på den andre siden av «pyramiden» og vil ikke være motstander før i en eventuell finale.

Med seier også i kvartfinalen blir det for øvrig semifinale på Ada Hegerbergs hjemmebane, Groupama Stadium i Lyon, 2. juli.

Finalen spilles også der, den 7. juli. Dagen før spilles bronsefinalen i Nice.