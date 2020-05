Svenske langrennsløpere truet med å gi seg på landslaget. Nå fortsetter trenerne.

Trenere fortsetter tross mye uro i svensk langrenn.

Magnus Ingesson fortsetter som svensk landslagstrener. Foto: NISSE SCHMIDT / SCANPIX / SCANPIX SWEDEN

De svenske landslagstrenerne Magnus Ingesson og Stean Thomson fikk mye kritikk i vinter. Ifølge svenske medier var konflikten mellom utøvere og de to trenerne så betent at flere løpere ville gi seg på landslaget.

Årsaken skal blant annet ha vært uenighet om treningsopplegget. SVT hevdet at Ingesson og Thomson var ferdige.

På en pressekonferanse torsdag ble kommende sesongs svenske landslag presentert. Der ble det klart at både Ingesson og Thomson fortsetter som trenere, men med en litt annen organisering av trenerarbeidet.

De to skal jobbe tett sammen med Anders Högberg og Lars Ljung. Anders Högberg er ny i laget. Han er bosatt i Norge, har trenererfaring fra jobb på skigymnaset i Meråker og har lært mye av både Frode Estil og Ole Morten Iversen. De siste to årene har han vært hovedtrener for de kinesiske langrennsløperne.

Magnus Ingesson var tidligere Charlotte Kallas trener. Her er de sammen i 2018. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Uro

Ingesson og Thomson startet som trenere før 2018/19-sesongen som en del av satsingen mot OL i 2022. Ingesson har tidligere trent Charlotte Kalla, og det var et krav for Kalla at han skulle inn som landslagstrener for at hun skulle vende tilbake til landslaget etter en pause.

Det har vært urolig i svensk langrenn helt siden i fjor vår. Avbud fra en rekke nøkkelpersoner har preget nyhetsbildet. To ganske ferske landslagstrenere har sluttet. Flere løpere vurderer satsing utenfor landslaget. Den tidligere langrennssjefen Rikard Grip ble sparket for ett år siden, var på vei tilbake, men ble stoppet. Smøresjefen forsvant og smørefiaskoene hopet seg opp i vinter.

Stina Nilsson satser nå på skiskyting. Foto: Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN

Den største stjernen ga seg

Den største stjernen, Stina Nilsson, ga seg for å satse på skiskyting. Hun har sagt at støyen på landslaget bidro til beslutningen om å bytte idrett.

– Det har vært et turbulent år og det har absolutt vært med på å gjøre det enklere å ta denne beslutningen, sa Stina Nilsson etter at hun fortalte om sitt skifte av idrett.

Linn Svahn, Emma Ribom og Moa Lundgren flyttes opp til landslaget etter sterke prestasjoner forrige vinter. Evelina Settlin vrakes etter en tung sesong.

Ledergruppen i svensk langrenn er ny: Daniel Fåhraeu (langrennssjef), Anders Bystöm (landslagssjef) og Petter Myhlback (smøresjef), og de tre har jobbet med å sette sammen det svenske laget for den kommende sesongen.

Disse løperne er tatt ut på seniorlandslagene:

Kvinner:

Charlotte Kalla, Ebba Andersson, Emma Ribom, Frida Karlsson, Hanna Falk, Linn Svahn, Jonna Sundling, Maja Dahlqvist, Moa Lundgren.

Menn:

Calle Halfvarsson, Jens Burman, Johan Häggström, Oskar Svensson, Viktor Thorn.