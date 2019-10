Berisha ble spurt om han ønsker Bamba velkommen tilbake. Svaret vekker oppsikt.

SARPSBORG - BRANN 1–1

Sarpsborg: Brann spilte 1–1 mot Sarpsborg, men bare én av lagets spissprofiler var med. Veton Berisha spilte, mens Daouda Bamba var utestengt fra kamptroppen etter turbulente hendelser mot Molde og på trening denne uken.

Etter søndagens kamp ble Berisha spurt om forholdet til spisskollega Bamba. I et tv-intervju med Eurosport ble Berisha spurt om han ønsket Bamba velkommen tilbake.

– Ja, hvis han klarer å oppføre seg. Det har vært litt her og der, vi får se, svarte Berisha.

Christoffer Andersen

Etterpå utdypet han i pressesonen.

– Det jeg sa til Eurosport var at om han klarer å oppføre seg, er det opp til Lars Arne (Nilsen, trener). At Eurosport lager drama av det, er så j... dumt, sier Berisha på BTs spørsmål.

Daouda Bamba har ikke besvart BTs henvendelse etter kampen, men gjorde det så sent som lørdag ettermiddag klart at han ikke ønsker å uttale seg til media nå.

Bambas agent har foreløpig ikke besvart BTs henvendelse.

Paul S. Amundsen

Utdyper

– Har det manglet på Bambas oppførsel hans til nå, Berisha?

– Dere har jo fått med dere tingene. Da er det som det er. Enkelt og greit, svarer Berisha.

Mandag denne uken havnet Bamba og Berisha i et basketak på trening. Bamba gikk svært hardt til mot Berisha, og det endte med knuffing. Tre dager senere ble det kjent at Bamba ikke ville få bli med mot Sarpsborg.

– Er det en utfordring for dere å spille sammen?

– Nei, men du skal gjøre det som er positivt for et lag. Det skal alle gjøre. Da kan du ikke holde på sånn, sier Berisha.

– Sånn som Bamba har «holdt på»?

– Ja.

Berisha sier videre at han ikke har brukt energi på støyen rundt Bamba.

– Men det blir en snakkis og det er unødvendig.

Bamba ble kjøpt til Brann for cirka ni millioner kroner i fjor sommer, mens Berisha kom inn for rundt seks millioner kroner i starten av sesongen.

På spørsmål fra VG om det er «ham eller deg», svarer Berisha med et motspørsmål:

– Ville du hatt noen som ikke klarer å oppføre seg?

Berisha sier han ikke har noen problemer med å spille sammen med Bamba. Rogalendingen sier han «gir alt for laget uansett».

– Er du trygg på at det også gjelder motsatt, for Bamba?

– Det tenker jeg ikke på. Jeg gjør min jobb for laget uansett om fyren ved siden av heter Ola Nordmann eller Bamba.

Mener Brann ble passive

Mot Sarpsborg var det et langskudd fra en back som måtte til for å ende Branns måltørke på nesten syv timer. I annen omgang ble Brann kjørt hardt av Sarpsborg, som utliknet til slutt.

– Det som skuffer er 2.-omgangen vår. Da ble vi for passive og våget ikke spille, sier Berisha.

BT oppdaterer saken.

Da Brann-trener Lars Arne Nilsen møtte BT på Sarpsborg Stadion søndag kveld var det som om han ventet på å snakke om Bamba og Berisha.

– Vi må komme oss videre nå, sier Lars Arne Nilsen til BT.

Da hadde han vært en liten tur innom Brann-garderoben etter å ha blitt intervjuet av Eurosport like etter kampen. Også da var hans to stjernespisser tema.

– Vi må oppføre oss. Det er en grunn til at Bamba ikke er med. Vi har noen regler guttene må håndtere om de skal få spille.

– Hva tenker du om at Berisha sier at han ønsker Bamba tilbake om han «klarer å oppføre seg»?

– Det får han stå for, men det er bare tull. Det er klart han skal det, sier Nilsen og trekker pusten.

– Jeg kan ikke skjønne at det er riktig. Veton fikk mikrofonen opp i ansiktet like etter kampslutt og vi hadde akkurat sluppet inn mål. Jeg kan ikke skjønne at det er riktig. Jeg må snakke med ham, sier Brann-treneren.

Tidligere denne uken skrev BT at Berisha og Bamba havnet i et basketak på trening sist mandag. Nilsen avviser at dette medvirket til at Bamba ble vraket fra kampen mot Sarpsborg.

– Det har ingenting med det å gjøre. Det var en fight på trening, litt knuffing. Men det er ikke grunnen til at han ikke er med.

Brann-treneren understreker at Bambas oppførsel i sist kamp mot Molde, da Nilsen vurderte ham som «ikke klar» til å bli byttet inn er årsaken til at Bamba ble vraket til denne kampen.

– Bamba greide ikke håndtere å være reserve. Han taklet ikke å være på benken. Da bestemte jeg meg for at «det går ikke».

I et intervju med BT fredag sa Bambas agent Ole Petter Drevland at han oppfattet at Brann-treneren begikk et karakterdrap på Bamba. Ifølge Nilsen har han snakket med Drevland nå.

– Det synes jeg var helt greit, at han forsvarte Bamba. Jeg snakket med ham på telefonen i går, og vi er enige om å samarbeide om å få Bamba til. Han er en spennende gutt som har hatt et vanskelig år.

– Betyr det at du tar selvkritikk, at du er enig i at du begikk karakterdrap på Bamba?

– Jeg har ikke lest artikkelen (i BT), men jeg har snakket med Drevland og vi har hatt en fin samtale.

– Er Bamba tilbake til neste kamp?

– Bamba er i ferd med å komme seg opp på hesten igjen. Jeg sa til ham at han skulle gjøre en god kamp i går (for Brann 2). Det gjorde han (Bamba scoret fem mål). Vi får se, sier Nilsen.