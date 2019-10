Solskjær hylles for det taktiske grepet mot Liverpool: – Briljant

Nordmannen var kun fem minutter unna en sjokkerende seier over Liverpool på Old Trafford søndag kveld.

Etter kampen er det en taktisk detalj flere har bitt seg merke i. Liverpool slet med å skape sjanser mot Manchester-klubben.

Solskjærs valg om å stille med tre midtstoppere og to vingbacker får mye æren. Vanligvis har han pleid å spille med fire forsvarere.

Darren Fletcher spilte i Manchester United fra 2003 til 2015. I den perioden vant klubben alle de største turneringene under Sir Alex Fergusons ledelse.

Supporteryndlingen mente den defensive taktikken åpnet for store kontringsrom for Solskjærs angripere.

– Det er en taktikk United pleide å bruke i min tid. Det skaper tempo i kampen og motstanderen liker det ikke. United gjorde det briljant i den første omgangen og Liverpool slet med å takle det, sier Fletcher til BBC.

Jon Super / AP

Klopp likte ikke taktikken

Etter kampen ga Liverpools manager Jürgen Klopp tydelig uttrykk for hva han mente om Solskjærs taktikk.

– I år, i fjor, året før der igjen: De bare forsvarer seg, sa han til BBC.

Han la til at det ikke var «kritikk, men fakta». Han mente Liverpool i mye større grad gikk på banen for å underholde.

– Når du tenker på Manchester United mot Liverpool, så tenker du at begge lag prøver. Men det er ikke slik. Vi prøvde, sier han.

Det ble en frustrerende søndagskveld for Klopp og Liverpool. Manageren raste da Manchester United fikk ledermålet godkjent til tross for at tyskeren mente det burde vært gitt et frispark i forkant av målet.

Det var også første gang denne sesongen at Liverpool avgir poeng. Tar man med avslutningen på forrige sesong, hadde Merseyside-klubben vunnet hele 17 ligakamper på rad før oppgjøret på Old Trafford. Det var én seier unna Manchester Citys rekord på 18 strake ligaseiere.

RUSSELL CHEYNE / REUTERS

Mourinho likte det han så

José Mourinho var ekspert for den britiske TV-kanalen Sky Sports under kampen. Den tidligere Manchester United-manageren var positiv til Solskjær for måten laget spilte.

– United, med de begrensningene de har for øyeblikket, spilte med fem bakerst. De var solide og ga ikke sjansen til overganger, sa portugiseren.

Mourinho påpekte også at Klopp har en svak historikk på Old Trafford. Tyskeren har enda til gode å vinne på den tradisjonsrike arenaen.

Martin Rickett / PA

Solskjær var også fornøyd med måten spillerne opptrådte under kampen.

– Vi satte opp laget for å angripe, være aggressive og skape sjanser. Det klarte vi, sa han til BBC.

Han ønsker at laget skal spille direkte. Det mener nordmannen er riktig vei å gå.

– Vi må ta større risiko og bli modigere. Det har ingenting å si at man taper ballen høyt i banen, fordi du kan vinne den tilbake (og skape sjanser), sier Solskjær.