LYON - PARIS FC 4–0

Lyon holder stand på toppen av fransk 1. divisjon etter nok en seier. Ada Hegerberg scoret to ganger da Paris FC ble slått 4-0 lørdag.

Både Lyon og Paris Saint-Germain har en perfekt rekke på fem strake seirer i den franske toppligaen.

Lørdag vant PSG 2-0 over Fleury Merogis, og dermed er det bare fire flere plussmål som gjør at Lyon ligger over rivalen på tabellen.

– Solid seier

Det tok overraskende lang tid før seiersvante Lyon scoret det første målet hjemme mot Paris FC, men 1-0 kom på et svært gunstig tidspunkt: Wendie Renard sendte vertene i føringen da hun headet inn en corner på overtid i første omgang.

Like etter hvilen scoret Lyon på corner igjen, og denne gangen var det Hegerberg som var høyest oppe og nikket ballen i mål.

Eugénie Le Sommer punkterte kampen med 3-0-målet etter en times spill. Like før slutt gjorde Hegerberg 4-0 med en god avslutning på halv volley.

– Vi gjorde både gode og svake ting, men det er aldri lett å møte et sånt lag. Vi hadde en god annen omgang, og til slutt ble det en solid seier for oss, sa Hegerberg ifølge Lyons Twitter-konto.

Toppscorer

Lørdagens scoringer gjør at Hegerberg topper toppscorerlista i 1. divisjon med åtte fulltreffere fra fem kamper. PSGs Kadidiatou Diani har sju mål.

Samtidig tok den norske stjernespissen steget opp til 3.-plass på listen over tidenes målscorere i Lyon.

Hegerberg har nå scoret 210 mål for den franske klubben. Le Sommer topper med 263 nettkjenninger, mens Lotta Schelin i sin tid scoret 225 mål for Lyon.