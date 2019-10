Nike legger ned omstridt prosjekt etter dopingdom: – Situasjonen var ødeleggende for utøverne

Midt under friidretts-VM kom nyheten om at trenerprofilen Alberto Salazar utestenges fra idretten i fire år.

Grunnen til utestengelsen er at han i flere år systematisk skal ha gitt sine utøvere injeksjoner med ulovlige stoffer.

Friidrettstreneren er blitt etterforsket av det amerikanske antidopingbyrået USADA i flere år.

– Ødeleggende

Salazar ledet The Nike Oregon Project, utstyrsleverandørens satsing på langdistanseløping. Nå legger Nike ned prosjektet. Ifølge Runner´s World er hjemmesiden til prosjektet tatt ned, og kontoer på sosiale medier er stengt.

– Situasjonen er forstyrrende for utøverne og ødelegger fokuset de må ha på trening og konkurranse. Derfor har jeg bestemt meg for å legge ned Oregon Project, sier Nike-sjef Mark Parker i en uttalelse til Runner´s World.

Da nyheten om utestengelsen ble kjent, sa Salazar at han var sjokkert over utfallet, og at han kom til å anke.

– The Oregon Project har aldri og vil aldri tillate doping, sa han. Nike har støttet Salazar mens han har vært under etterforskning.

Flere medaljevinnere fra VM, blant dem dobbelt gullvinner Sifan Hassan, har vært knyttet til Salazars prosjekt. Det samme har den britiske stjernen Mo Farah. Ingen av dem er noensinne tatt for doping.

Hadde mistanke

Nike er Team Ingebrigtsens utstyrsleverandør. Da nyheten ble kjent i sist uke, ble Gjert Ingebrigtsen stilt følgende spørsmål:

– Nike er guttenes utstyrsleverandør. Hva hvis det viser seg at utstyrsgiganten har hatt kjennskap til dette?

– Vi vil overhodet ikke bli assosiert verken med noen som jobber i grenseland eller er involvert, sa trenerpappaen.

Johan Kaggestad kjente Salazar på 80-tallet og fattet allerede da mistanke mot amerikaneren.

– Jeg har vel hatt mistanker helt siden 1984, da Athletics West (forløperen til Nike Oregon Project) ringte for å spørre om hvilke øvelser det var dopingtester i under Bislett Games, forteller Kaggestad.