Ingve Bøe: «Dette er en stor styrke for Viking»

VIKING - MJØNDALEN 4–1

Mandag kveld så vi den store forskjellen på lag som kjemper for overlevelse kontra et hjemmelag i flytsonen. Mjøndalen kom absolutt best i gang og styrte spillet første halvtimen. Vi var litt halvveis.

Mjøndalen pøste på med fyrtårn og satte press på Viking i alle faste situasjoner. Lange kast var et av våpnene. De spilte akkurat som Viking antok. Det hjalp oss lite da vi ikke var i nærheten av å demme opp.

0-1 kom etter et pøsefrispark der vi ikke var på i det hele tatt. Duellspillet var fraværende og nedfallsfrukten var ingen Viking-spillere interessert i. Tamt. Olivier Occean vant de duellene han ville i første omgang. Vi var heldige som ikke fikk 0-2 i fleisen etter en meget godt kontring fra gjestene også. Det smalt i stangen.

Jan Kåre Ness, NTB Scanpix

Begynte å ligne noe

Vi kom noe bedre med siste ti minuttene. Det begynte å ligne noe. Så et flott oppspill fra Tord Salte retning Even Østensen. Sistnevnte presset seg foran både forsvarer og målvakt og limte ballen rundt disse. Da var det bare å putte i tom kasse. Sterkt Even Østensen. Bra pasning Tord Salte, men den var ikke ferdigscoret...

Andre omgang måtte jo bli bedre, tenkte vi alle. Vi har jo troen på denne gjengen. Og slik gikk det. Ylldren Ibrahimaj frispilte elegant Benjamin Källman i forkant av 2-1-målet.

En alltids løpende spiss lot seg ikke be to ganger. Mål på de to siste kampene fra start lar seg absolutt høre.

Mjøndalen var ikke langt fra å utligne da Olivier Occean umarkert headet ballen like utenfor. I angrepet etter nettet Runar Hove. Da var det kjørt for gjestene. Og det er forskjellen på lagene og plasseringene. Derfor er vi oppe og lukter i toppen mens Mjøndalen vaker der nede. Små marginer kan trygt sies.

Deretter pakket vi inn kraftspissen og fikk lettere spillerom.

En styrke

Bjarne Berntsen valgte en oppstilling der hele seks spillere fra sist kamp ikke startet. Nesten blåkopi av Vålerenga-kampen. Da svarte spillerne umiddelbart. Mandag tok det noe lenger tid. Det er en styrke at så mange melder seg på etter hvert. Vi må bare være tålmodige. Flyten kommer om vi aldri gir oss.

Johnny Furdal fikk æren av å sette den absolutt siste spikeren i kassen. Han viste også flere ganger det eminente overblikket som vi ble så glade for i fjor. Boksåpneren nærmer seg nå. Johnny blir viktig også denne høsten.

Det var noen reaksjoner på de mange byttene før denne kampen. Jeg vet at disse var fornuftige. Ingen kommenterte noe negativt da vi lekte med Vålerengen nylig.

Jan Kåre Ness, NTB Scanpix

Vi kan roe oss litt

Det måles både det ene og andre på spillerne, som jeg har fortalt tidligere. Når noen ligger i grenseland tas det ingen sjanser. Viking behøver denne sterke troppen samlet for å krone dette årsverket. Jeg tenker igjen at Vikings støtteapparat har full kontroll og at vi andre kan roe oss ned litt...

Yllldren Ibrahimaj fikk tillit på midtbanen igjen og gjorde en svært god kamp der. Alltid i bevegelse med offensive tanker. Zymer Bytyqi fikk mer og mer krefter utover kampen etter en meget tam start. Han var meget positiv de siste 30 minuttene.

Fire forskjellige målscorere er en styrke. Spesielt når Tommy Høiland og Zlatko Tripic varmer benken. Minusmål er blitt til pluss på kun to kamper. Vi ligger trygt på 5.-plass med heng oppover. Det begynner å lukte noe.

Takk for kampen.