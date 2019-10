For 66 dager siden skjedde det som fikk Even Østensen til å senke skuldrene

JÅTTÅVÅGEN: Det er ikke mer enn et drøyt år siden Even Østensen (26) løp rundt i Staal Jørpeland-drakt og spilte hobbyfotball på nivå fire i Norge.

I fjor sommer hentet Viking ham til klubben på en halvårsavtale. Østensen scoret to viktige mål mot Mjøndalen og Aalesund, bidro til opprykket og ble belønnet med ny toårskontrakt.

Det gikk trått i oppkjøringen til sesongen, og i februar ble han satt ut av spill i et par måneder etter at kneet fikk seg en kraftig smell i treningskampen mot Nest-Sotra.

Berntsen: – Han er best som kantspiller

Veien tilbake var heller ikke enkel. I perioder ble han satt ut av troppen til hjemmekampene, Jostein Ekeland skjøv Østensen enda et hakk bak i køen. I sommerens overgangsvindu forsøkte Sandnes Ulf å kjøpe 26-åringen. Østensen var villig, men Viking vendte tommelen ned for budet på rundt 100.000 kroner.

Så begynte det å løsne for Østensen.

I løpet av de fire siste seriekampene har angriperen scoret fire mål. Hans utlikning mot Sarpsborg sørget for ett poeng i siste minutt. Deretter banket han inn to baller da Viking slo Vålerenga 4–0 på bortebane. Mandag kveld puttet han sin fjerde for sesongen da Mjøndalen fikk så hatten passet på SR-Bank Arena.

Jan Kåre Ness

– Jeg har så til de grader benyttet de sjansene jeg har fått. Det betyr mye for meg, sier Østensen til Aftenbladet.

– Østensen er bedre som kant enn spiss i den formasjonen vi spiller. Han har målteft, scorer og suser inn i duellene, påpeker trener Bjarne Berntsen.

– Jeg var nerdete

Selv tror Even Østensen han vet noe av forklaringen på hvorfor han har tatt eliteserien med storm i løpet av de siste ukene. Tidligere har han gått på trening med Viking, dratt hjem og fylt hodet med fotball i alle kanaler fra morgen.

Østensen tenkte på egen utvikling og studerte europeiske angripere på video i et bankende kjør. Han ville bli bedre. Så fort som mulig.

– Fotballen kom først. Jeg var nerdete, så fotball på TV hele tiden og ville for mye. Jeg stilte høye krav til meg selv da jeg kom i fjor sommer, og det kan godt være jeg stilte for høye krav etter skaden i vinter, forklarer Hjelmelands-karen.

Har fått et annet perspektiv på livet

28. juli skjedde det som gjorde at Østensen fikk et annet syn på hverdagene. Da ble han far for første gang. Det har gjort noe med både personen og fotballspilleren Even Østensen.

– Jeg har fått et annet perspektiv på livet. Fotballen kommer ikke først i samme grad, jeg har fått andre ting å tenke på når jeg kommer hjem, understreker han.

Marius Simensen / BILDBYRÅN NORWAY

Bjarne Berntsen nikker.

– Jeg håper det har hatt betydning for ham. Even har hatt en tendens til å bruke energi feil og på å irritere seg. Han trenger ikke å bli liggende på bakken og slå i kunstgraset etter å ha bommet på en sjanse på trening. Han kan med fordel slappe litt mer av, utdyper Vikings hovedtrener.

Slik får Viking europacup

Berntsen er for øvrig tydelig på at en cupfinale nå er den ultimate drømmen for året sesong. Sju serierunder før slutt er det ingen tvil om at laget har klart målet om å beholde plassen i Eliteserien.

Nå vet Berntsen at en cupfinale kan sende dem til Europa neste sesong. Da må Viking først slå Ranheim i semifinalen og deretter vinne cupfinalen på Ullevaal 8. desember. Det er slutt på tiden hvor tapende cupfinalist får europacup dersom vinneren allerede er kvalifisert.

En annen mulighet er at Odd vinner cupfinalen og blir topp tre i serien, da tilfaller den siste europacupplassen laget som blir nummer fire i Eliteserien. Den har RBK akkurat nå, Viking ligger fire poeng bak.