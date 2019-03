United-stjerne hyller Solskjær: – Selvsagt vil vi at han skal bli

Paul Pogba har blomstret under Ole Gunnar Solskjær i Manchester United og vil at nordmøringen får managerjobben på permanent basis.

Solskjær har fått litt av humøret tilbake på Old Trafford. Han har tatt United til kvartfinale mot Barcelona i mesterligaen og sørget for at topp fire i Premier League er innen rekkevidde.

Da Solskjær fikk jobben var det ventet at han skulle ha den midlertidig fram til et større navn ble hentet inn.

Nå er situasjonen en annen. Flere tror det bare er snakk om kort tid før Solskjær får jobben fast. Det hadde ikke vært franske Pogba imot.

– Selvsagt vil vi at han skal bli. Resultatene har vært strålende under ham. Jeg har et kjempebra forhold til ham, og det har han også til de andre spillerne. Når en spiller er glad, vil han selvsagt fortsette å være glad. Solskjær fortjener jobben. Han kjenner klubben og vet alt om den, sa midtbanespilleren i et intervju med Sky Sports.

Pogba beskriver Solskjær som en glad gutt som har gitt spillerne selvtilliten tilbake.

– Dette ga oss friheten til å elske fotball igjen. Den gleden mistet vi kanskje med de resultatene vi hadde før.

Der Pogba stadig ble rapportert å være i tottene på José Mourinho, er han blitt en annen spiller under nordmannen.

– Kanskje mistet vi selvtillit. Kanskje gikk det galt. Jeg liker ikke å snakke om det som har vært. Jeg liker å snakke om det som kommer. Det er det som betyr noe. Vi er bedre nå, og resultatene har vært fantastiske, sa Pogba.

Til tross for en periode omtrent uten tap av poeng, så gikk det galt i FA-cupen sist helg. Der ble det tap i kvartfinalen mot Wolverhampton. Det skjedde uken etter Premier League-tapet for Arsenal.