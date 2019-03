Tre lokale spillere tatt ut på Norges landslag

Landslagssjef Martin Sjögren har tatt ut troppen til privatlandskamp mot VM-klare New Zealand i spanske Marbella. Der er de lokale spillerne Maria Thorisdottir, Therese Sessy Åsland og Oda Maria Hove Bogstad med.

Nåværende Chelsea-spiller, Klepp-jenta Thorisdottir, er tatt ut etter at hun sto over Algarve Cup grunnet skade. Åsland fra Stavanger, som nå spiller for LSK Kvinner, er også med i troppen. Det samme er tidligere Klepp-keeper Hove Bogstad. 22-åringen fra Moi spilte i fjor for Lyn i Toppserien, men skal denne sesongen vokte Arna-Bjørnar-buret.

Norge skal først møte New Zealand 5. april, men dette er en uoffisiell kamp som blir lukket for publikum. Dette for at begge lag ønsker å teste ut ulike formasjoner inn mot sommerens VM. Fire dager senere møter Norge samme motstander i det som blir en offisiell treningskamp.

New Zealand er plassert som nummer 19 på FIFA-rankingen. Norge ligger på 13.-plass.

– Det kommer til å bli to tette kamper mot et lag som fort kan overraske i VM, sier Sjögren.

Her er hele troppen: