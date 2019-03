Ødegaard om sin strålende sesong: – Jeg har aldri vært bedre

OLIVA: 30 minutter med oppvarming, bøy og tøy var alt den norske pressen fikk lov å se av den første skikkelige treningen i landslagsåret 2019. Én konklusjon var det likevel mulig å trekke: Ingen behandler ballen med mer følsomhet og kjærlighet enn 20-åringen som er utleid fra Real Madrid.

Det er ikke bare i enkle pasningsøvelser at det mye omtalte fotballtalentet imponerer.

«Martin Ødegaard spiller sin beste fotball i karrieren i nederlandske Vitesse», skrev nylig Aftenpostens fotballekspert Lars Tjærnås. Det er en konklusjon Ødegaard selv er enig i.

– Ja, det er jeg. Jeg har tatt steg de siste årene, og denne sesongen er min beste så langt, sier han til Aftenposten.

Tjærnås trekker frem fire argumenter for sin påstand. Vi presenterte dem for Ødegaard og ba ham vurdere dem.

Fakta: Martin Ødegaard Født: 17.12.1998 i Drammen Klubber: Strømsgodset, Real Madrid, Castilla, Heerenveen (lån) og Vitesse (lån). Landskamper/-mål: 14/0

1. Han er fysisk sterkere enn tidligere

Dette er noe Ødegaard sier seg enig i. Noe mener han kommer naturlig med alderen, men det er samtidig noe han jobber mye med på egen hånd.

– Det er viktig, for den moderne fotballen krever mye fysisk. Jeg tror jeg har utviklet meg mye der, sier han.

Det er ikke så mange øvelser med vekter. Fokuset er på det skadeforebyggende og å øke styrken. Han jobber mye med hamstringen. Et mål er å bli mer eksplosiv.

2. Han løper mer og smartere

Ødegaard tror ikke han løper så mye mer, for han har alltid blitt målt til over 12 kilometer i de fleste kampene. Det har han gjort nesten hele karrieren.

– Men jeg løper kanskje litt smartere. Det er ikke noe jeg har jobbet spesielt med, men det er kanskje også noe som kommer med alderen.

3. Han er mer taktisk moden

Tjærnås mener det slår ut i at nesten alt han gjør er mer tilpasset lagets beste enn tidligere. Ødegaard mener dette er noe han alltid har vært opptatt av.

– Hvordan har du blitt mer avgjørende for laget?

– Det handler om å være direkte og søke avslutninger, skudd og sistepasninger hele tiden. Det har jeg hatt mye fokus på, spesielt etter forrige sesong hvor jeg følte at jeg fikk veldig dårlig uttelling på mange sjanser. Det handler om å være enda mer rå på det og ta flere sjanser. Jeg skyter mye mer nå enn før, det hjelper bra på det.

4. Han har «sluttproduktet» i form av scoringer og målgivende pasninger

Forrige sesong endte Ødegaard på to scoringer og én målgivende pasning for Heerenveen. Nå står han med fem mål og seks målgivende pasninger for Vitesse.

Ødegaard mener rollen han nå har i laget har mye å si. I det siste har han spilt ute til høyre i en 4–4–2-formasjon, hvor han har mye frihet og tar mer ansvar. Gode dødballer har gitt både egne scoringer og mål for lagkamerater.

Syvende best i ligaen

Det er ikke bare Tjærnås som har latt seg imponere av 20-åringens prestasjoner denne sesongen. WhoScored.com er et av de fremste nettstedene for fotballstatistikk i verden.

De har nordmannen på syvendeplass på listen over de beste spillerne i den nederlandske serien denne sesongen.

På en skala fra 1–10 har Ødegaard fått 7,68 poeng i snitt for sin innsats. Da har han to Ajax-, tre PSV- og en Feyenoord-spiller foran seg på listen. De har alle det til felles at de er yngre enn nordmannen.

Ifølge nettstedet har Ødegaard denne sesongen 3,3 nøkkelpasninger i snitt per kamp, han har 2,3 avslutninger og 2,2 driblinger.

Har han Lagerbäcks tillit?

Spørsmålet er om det er nok til å få spilletid av Lars Lagerbäck mot Spania eller Sverige. Svensken sa tirsdag at han er enig i at Ødegaard har utviklet seg mye, og pekte på gode prestasjoner da han fikk sjansen for Norge i fjor høst.

– Han fikk mer spilletid enn han har hatt tidligere, og viste at han fungerer bra i rollen. Jeg synes han er blitt mer direkte i spillet sitt, og tar for seg mer både med og uten ball, sier Lagerbäck.

– Er han aktuell for å starte mot Spania, eller er han ikke klar for det?

– Dere vet jo at alle ikke er like aktuelle. Hvor Ødegaard står der, får du se lørdag.