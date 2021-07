– Det er en stund siden jeg har kost meg med fotballen

Emil Konradsen Ceïde har slitt tungt denne sesongen. Men sammen med unggutta på RBK2 kom oppturen som gjorde at han «ofret» lørdagens kamp mot KBK.

Emil Konradsen Ceïde stiller til intervju i Lyon-trøye: – Jeg fikk den i bursdagsgave av kompisen min Warren (Kamanzi. RBK-spiller på utlån til Ranheim). Jeg setter stor pris på trøya. Han herjer jo for Ranheim nå. Det var på tide at de spiller han, melder Ceïde. Foto: Petter Rasmus

– Jeg ville bare fortsette å spille. Jeg koste meg. Det er en stund siden jeg har kost meg med fotballen. Så jeg ønsket å spille resten av kampen.

Med sitt aller bredeste glis møter Emil Konradsen Ceïde Adresseavisen på trappa utenfor Brakka.

– Det var gøy å score. Selv om det var for RBK2, så er det alltid gøy å bidra.

Planen var å spille kun en omgang for RBK2 i kampen mot Levanger torsdag. Men i pausen jogget Ceïde bort til sjefen og spurte om han fikk fortsette.

– Verdt det

Det fikk han lov til av Hareide, som så kampen. Det endte med to mål og en målgivende pasning i 5–2 seieren mot Levanger.

– Det er utrolig viktig og fint for Emil. Han er så positiv og vil gjerne spille disse kampene for å få spilletid. Han ser ikke på det som en degradering, men en plass der han kan utvikle seg, sier Hareide – som samtidig bekrefter at nittiminutteren mot Levanger betyr at Konradsen Ceïde ikke er aktuell for en startplass mot KBK.

– Det var det verdt. Jeg vil bare kose meg med fotballen. Det er alt jeg bryr meg om, sier 19-åringen.

Selv om han ikke starter lørdag, er Hareide klar på at Ceïde vil få spilletid.

– Jeg kommer til å bruke ham i løpet av kampen, for Emil er en spiller som kan komme inn og endre et kampbilde. Noen ganger når han har startet har det låst seg helt for han, mens andre ganger når han har kommet inn har han vært veldig fin. Mot Stabæk var han helt i fyr og flamme da han kom innpå.

– En nedtur akkurat nå

Emil Ceïde var vinterens store snakkis i Rosenborg. Unggutten så ut til å ha tatt store steg, og forventningene ble skrudd i taket foran seriestarten. Riktignok har han (endelig) åpnet målkontoen for A-laget, men samtidig har han slitt med å leve opp til forventningene. Det mener han selv i liten grad handler om kravene fra omgivelsene.

– Jeg bruker ikke egentlig så mye energi på alle forventningene og alt snakket om meg. Når man er ung er det mange opp- og nedturer. Akkurat nå er den en nedtur. Men det er bare gøy at folk forventer store ting av meg. Det er slik det skal være, sier han.

Hareide mener de varierende prestasjonene så langt denne sesongen kan handle om at unggutten er for kritisk til seg selv.

– Han er i den kategorien at han vil for mye av og til. Hvis inngangen ikke stemmer helt, bruker han tid på å finne seg til rette og begynner å tvile litt på seg selv. Da må han «back to basic» igjen. Jeg ønsker at Emil skal gi litt f... og bare fortsette. Jeg tror det kan være lurt at han får ha litt fri flyt.

– Ikke gi han så mye jobb, ikke så mange arbeidsoppgaver?

Ja, akkurat. Ikke komplisere det for mye for ham. Bare la ham gjøre det han synes er bra og det han liker best. Men han skal passe på at det ikke er for mye sikring når han dribler, for da tar de fra han ballen.

– Jeg vet at dersom jeg går ut på banen og bare kjører på, i stedet for å tenke for mye, så går det bra. Jeg må bare ikke bry meg, og spille mitt spill. Og den følelsen hadde jeg mot Levanger, sier Ceïde selv.

– Jeg er venstrekant

Før sesongen ble det også snakket mye om at 19-åringen ble gitt en nøkkel da han ble flyttet over på høyre kant. Det så meget bra ut i treningskampene, og der startet han også sesongen. Men etter noen seriekamper var Konradsen Ceïde tilbake på venstresiden. Nå slår han fast at det er der han ønsker å spille.

– Jeg er venstrekant. Jeg er bedre og mer komfortabel der. Som høyrebeint blir jeg lettere å lese for forsvarsspillerne når jeg er høyrekant. Og det blir vanskeligere for meg å gå innover i banen derfra. Så i mitt hode er jeg venstrekant.