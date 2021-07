Vant gruppefinalen etter intenst drama: – Jeg er skikkelig stolt

TOKYO/OSLO (VG) (Norge – Nederland 29–27) De norske håndballjentene er gruppevinnere etter en tett gruppefinale mot Nederland. Hvem som venter i kvartfinalen er fremdeles veldig usikkert.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

forrige















fullskjerm neste 1 av 9 Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Håndballjentene dro i land seieren med Stine Bredal Oftedal og Kari Brattset Dale på benken. Henny Reistad var helt ute med skulderskade. Men Kristine Breistøl, Marta Tomac og flere av andrevalgene sørget sammen med Mørk for den fjerde strake seieren i OL.

– Det er skikkelig kult. Jeg er skikkelig stolt. Det gjør at denne seieren smakte enda bedre, sier Nora Mørk - best på banen med sine ni scoringer.

Det var klart for storoppgjør da regjerende europamester Norge møtte regjerende verdensmester Nederland.

Det ble en tett duell helt til slutt, men Norge vippet kampen i sin favør og vant knepent 29–27. Etter kampen mente de norske spillerne at dette var stor lagseier.

– Jeg er kjempefornøyd. Dette var en ordentlig lagseier. Vi trengte noen som fulgte oss hele veien, og Nederland er blant favorittene. Jeg er utrolig godt fornøyd med alle som kommer inn og leverer. Både som lagspiller og kaptein så elsker jeg dette her, sier Stine Bredal Oftedal til VG.

Norges midtpunkt ble plassert på benken da alt skulle avgjøres.

– Det er ikke ofte jeg opplever det. Men i dag var det riktig, sier hun etter å ha overlatt plassen til Tomac som har spilt 13 minutter på de tre første OL-kampene.

– For å være helt ærlig: Det skaper veldig mye trygghet for min del. Det henger ikke bare på meg. Jeg kan bruke det inn mot kampene som kommer, sier kapteinen.

– Det var vanvittig deilig. Jeg tror det er mye læring i den kampen her. Alle får komme inn og kjenne på hvordan det er å spille en jevn kamp. En ordentlig lagseier, sier Nora Mørk til VG.

– Det er sterkt av oss å vinne denne kampen, og vi skal være fornøyde med å vinne til slutt. Det er jeg veldig stolt over. Det var en viktig lagseier. Vi står i det som et lag, og det synes jeg er fantastisk bra, sier Camilla Herrem til VG.

Thorir Hergeirssons lag er med seieren allerede gruppevinnere før den siste gruppespillkampen mot Japan mandag. Kvartfinalene spilles onsdag.

I kvartfinalen møter Norge laget som kommer på fjerdeplass i den andre gruppen, noe som er helt uvisst før de siste kampene spilles. Norge kan møte hele fem av de seks lagene i gruppen, der Brasil ligger på fjerdeplass før de møter femte plasserte Frankrike i sin siste kamp. Både Brasil og Frankrike kan ende på fjerdeplass i gruppen, samt den russiske olympiske komité (ROC), Spania og Ungarn.

– Det er kaos i den andre puljen. Det blir den det blir i kvartfinalen. Den blir tøff uansett, sier Silje Solberg. Målvakten fikk notert 15 nye redninger i en litt vanskelig kamp med mange nærskudd.

Veronica Kristiansen scoret kampens første mål mot Nederland, i det som ble en jevn åpning på kampen. De første ti minuttene skilte det maks ett mål mellom lagene, før Bredal Oftedal klinket inn 7–5. Mørk økte så til 8–5.

I resten av første omgang varierte den norske ledelsen fra ett til tre mål, før lagene gikk til pause på stillingen 16–13 til Norge.

I andre omgang gikk Norge raskt opp i en firemålsledelse, men så startet Nederland opphentingen. Samtidig som Norge misbrukte mulighetene i angrep, var Nederland effektive. Drøye ti minutter ut i andre omgang utlignet nederlenderne til 20–20.

Lagene fulgte hverandre til 22–22, før Nederland for første gang i kampen gikk opp i ledelsen til 23–22. Den ledelsen beholdt de ikke lenge, før Norge snudde til 24–23 i sin favør.

– Vi burde selvfølgelig unngått det, men når det ender med seier er det god trening for senere i mesterskapet, sier Bredal Oftedal om at Nederland tok igjen den norske ledelsen.

Nederland holdt følge til 26–26, men så giret Norge opp. Silje Solberg reddet flere skudd, og Norge satte mulighetene offensivt. Det gjorde at Norge økte til 29–26.

Les også Folkebørsen: Kvinnen for de store anledninger

Nederland reduserte til 29–27, og fikk også muligheten til å komme enda ett mål nærmere med under minuttet igjen. Den muligheten misbrukte de, og da ble det norsk seier med to mål.

– Jeg følte at vi hadde god kontroll, så brant vi noen sjanser og de kom tilbake. Det føles likevel ut som vi hadde god kontroll til slutt, sier Stine Skogrand til VG.

– At vi får en sånn lagseier var veldig deilig. Alle kan se på oss at vi ikke gir oss. Vi kriger på for hver ball, og står på for prosjektet, sier Veronica Kristiansen til VG.