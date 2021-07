Dette kan bli Rosenborgs motstander i playoff-finalen

Flere storlag i potten når en mulig playoff-finale skal spilles for Rosenborg

TIL EUROPA: Alexander Tettey kan møte gamleklubben i Europa Conference League. Foto: Rune Petter Ness / Adresseavisen

Torsdag og tirsdag møter Rosenborg slovenske NK Domzale i tredje kvalifiseringsrunde i Europa Conference League.

Dersom trønderne tar seg videre fra dobbeltoppgjøret, er de mulige motstanderne nå klare.

Rosenborg møter én av vinnerne i de følgende oppgjørene:

KF Laçi (Albania) – Anderlecht (Belgia)

Vojvodina (Serbia) – Lask Lins (Østerrike)

Spartak Trnava (Slovakia) – Maccabi Tel-Aviv (Israel)

Eller Stade Rennes (Frankrike), som er seedet rett til playoff-finalen.

KF Laçi ligger på fjerdeplass i den albanske ligaen. Det skal riktignok mye til at de tar seg videre til playoff-finalen. Anderlecht er et av storlagene i den belgiske ligaen.

Østeriske Lask havnet i samme gruppespill som Rosenborg i Europa League for to år siden. Da endte det med ettmålstap både hjemme og borte for RBK.

Dersom motstanderen blir Rennes blir det et gjensyn for Alexander Tettey med hans gamle klubb. 35-åringen spilte i den franske klubben mellom 2009 og 2012. Rennes er også Birger Mellings nye arbeidsgiver.

Men først må altså NK Domzale beseires over to kamper. Slovenerne har bare spilt én kamp av årets seriespill. Den endte med tap.

I Conference League slo de ut finske Honka 2–1 sammenlagt.

Trekningen over hvem som som blir den faktiske motstanderen skjer klokken 14 førstkommende mandag.