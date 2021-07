Misfornøyd med én ting etter avansement: - Burde punktert lenge før

Start tok seg videre til 3. runde i cupen etter seier over Vidar. Men Start-kaptein Kristoffer Tønnessen mener at laget burde avgjort kampen lenge før.

Start-kaptein Kristoffer Tønnessen. Foto: Lars Kristian Aalgaard

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

STAVANGER: – Det er deilig at vi er videre, men vi gjør det unødvendig spennende, sier Kristoffer Tønnessen til Fædrelandsvennen etter 2–0-seieren borte mot Vidar.

Sørlendingene åpnet kampen godt. Det tok bare 12 minutter før Erik Schulze sendte Start i ledelsen med pannebrasken. De gulkledde fra Kristiansand kontrollerte store deler av oppgjøret, men sleit med å punktere kampen. Like før slutt fastsatte Adeleke Akinyemi resultatet til 2–0. Ett mål Start-leiren mener burde kommet lenge før.

– Så lenge det er 1–0, så er de fortsatt med i kampen. Ikke at Vidar skaper noe, men vi burde drept kampen tidligere, mener Start-kapteinen.

Start-trener Sindre Tjelmeland er enig med Tønnessen.

– Vi burde punktert kampen før, men det klarte vi ikke. Det er dumt at vi tillater at kampen levert altfor lenge, men vi fortsetter å spille og skaper sjanser. Vi har vel godt over ti store sjanser, og da tar jeg ikke med halvsjansene, sier treneren.

Les også Start videre i cupen - uten å imponere

Må jobbe videre

Sørlendingene var gode de første 20–25 minuttene av første omgangen, hvor de skapte flere sjanser og etablerte et ordentlig trykk på vertene fra Stavanger. Tønnessen mener at laget er nødt til å få mer ut av de gode periodene i kampene.

– Vi har en tendens til at vi skaper mye i gode perioder uten å få utteling. Så virker det som at vi gir opp og mister troa på oss selv. Det er noe vi må jobbe videre med. Vi må holde trøkket oppe og være mer besluttsomme, så kommer målene framover, sier han.

Start-spillerne får nå en liten pause, før de returnerer på trening neste søndag. Det har vært et tøft kampprogram den siste tiden. Neste kamp er 18. august mot Fredrikstad.

– Det skal bli godt med en ferie. Nå er det mange av gutta som har småting her og der, så det skal bli fint med en liten uke med rolig trening, sier Tønnessen.

Les også Start-børsen: «Pluss for god kommunikasjon i et stille Start-lag»

Tøff konkurranse

Det store samtaleemnet i Fædrelandsvennens livechat før kampen var at Adeleke Akinyemi ble henvist til benken, etter å ha scoret hat-trick mot Express i forrige cuprunde. Nigerianeren ble byttet inn i andre omgangen og scoret.

– Sander (Sjøkvist) kom også inn i cupkampen sist mot Express og leverte et mål. Så har han scoret to mål på de to siste kampene i 1. divisjon. Det er tøff konkurranse om den plassen. Det var et vanskelig valg, men Adeleke kommer inn og skaper litt. Burde nok satt to mål, men han scorer igjen så det er bra, forteller Tjelmeland, som også er fornøyd med at Emil Pedersen kom inn og noterte seg for en målgivende pasning.

Treneren forsikrer Start-supporterne om at det går bra med Mikael Ugland, som måtte ut med en smell i ansiktet etter en drøy halvtime.

– Han fikk et kutt i panna. Mikael er en spiller jeg har troa på, og han viste mye bra før han måtte ut. Han har fått sydd, og etter rapportene går alt bra, avslutter Tjelmeland.