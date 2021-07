Melhus holdt koken i en knapp time. Så sa det brutalt stopp mot RBK

Kreftene tok slutt for tredjedivisjonsspillerne fra Melhus. Det utnyttet Rosenborg til fulle.

Melhus-forsvaret fikk nok å stri med mot Rosenborg søndag kveld. Tredjedivisjonslaget holdt koken lenge, men til slutt ble overmakten for stor. Foto: David Engmo

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

MELHUS-ROSENBORG 0–7:

Tredjedivisjonsspillerne til Melhus kjempet, taklet og løp alt hva de maktet, men utover i den andre omgangen ble det for tungt mot Rosenborg.

For etter 638 dager uten en obligatorisk kamp etter 1–0-seieren over Verdal 26. oktober 2019, gikk hjemmelaget til slutt tom for krefter på Gruva Stadion søndag kveld.

Dino Islamovic scoret i sin femte kamp på rad da han sendte RBK i føringen midtveis i den første omgangen i førsterundekampen i cupen, før Åge Hareides lag fylte på med scoring fra Even Hovland og to fra Rasmus Wiedesheim-Paul i den andre omgangen.

16 år gamle Marius Broholm satte inn kampens perlemål i Rosenborg-debuten helt på tampen, mens det ble 6–0 på overtid etter et selvmål.

Før 7–0-målet fra Besim Serbecic avsluttet det hele.

Skremmeskudd

Rosenborg tok initiativet fra start, og kom til noen brukbare innleggsmuligheter i åpningsminuttene, men det var hjemmelaget som først fikk vekket de rundt 700 på tribunene.

Serge Gamwanya sendte retning Mathias Eid, som kom til avslutning fra ti meter. Skuddet ble blokkert, og havnet hos Edvard Ølstøren noen meter lenger ut i feltet. Han forsøkte å overliste André Hansen med et lurt skudd, uten å lykkes.

Det var imidlertid i den andre enden det meste skulle skje. Drøyt ti minutter var spilt da Dino Islamovic kjempet seg fri i feltet og tvang frem en sterk beinparade fra keeper Adrian Husby.

Mål fem kamper på rad

RBK beleiret Melhus-boksen, men Husby viste gang på gang styrke i feltet, og sammen med resten av Melhus-forsvaret fikk han ryddet unna.

Helt til 23 minutter var spilt.

Carlo Holse fant Erlend Dahl Reitan på overlapp på høyresiden. Backen tok seg inn i feltet, og la på tvers langs bakken.

Dino Islamovic satte inn 1–0-scoringen etter en halv omgang. Men det skulle ta en god stund før Rosenborg punkterte kampen. Foto: DAVID ENGMO

På bakerste stolpe lurte Dino Islamovic helt alene, og bredsidet ballen i nettet til 1-0. Dermed har Islamovic scoret i fem kamper på rad, etter at han gikk målløs helt frem til 2-2-kampen borte mot Odd 4. juli.

Det offensive godspillet Åge Hareide ønsket å øve på, lot likevel vente på seg. Sjansene satt ikke akkurat løst, men Carlo Holse løp seg fri i feltet på overtid av den første omgangen, satte hodet til og headet rett på Husby fra få meter.

Koblet grepet

Få minutter ut i den andre omgangen måtte Husby nok en gang i aksjon, denne gangen på et skudd fra Islamovic, før han sto frem med en ny solid redning på Carlo Holses skudd etter 55 minutter.

Men på den påfølgende corneren måtte også Melhus’ sisteskanse gi tapt. Holses corner fant Even Hovland i feltet, og stopperen stusset i mål ved lengste stolpe.

Og satte med det inn 2–0 til Rosenborg.

Mathias Eid kunne redusert da 65 minutter var spilt, men curlet ballen noen centimeter utenfor stolpen til høyre for keeper Hansen.

Det var imidlertid ingen tvil om hvor seieren skulle ende. Innbytter Rasmus Wiedesheim-Paul ble spilt opp av Edvard Tagseth drøyt kvarteret før slutt. Svensken tok med seg ballen innover, og skrudde ballen vakkert i lengste hjørne.

Få minutter etterpå la samme mann på til 4–0 etter å ha fått ballen servert på fat av Dino Islamovic.

Melhus-kaptein Martin Nilsen kunne pyntet på resultatet med en suser fra langt hold, men ballen føk like til side for mål.

Før det altså rant inn på slutten og RBK vant 7–0.