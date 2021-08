RBK forsterker med norsk landslagsspiller

Rosenborg Kvinner henter hjem norsk landslagsspiller fra Sverige.

Synne Skinnes Hansen blir Rosenborg-spiller. Foto: RBK-KVINNER.NO

Adresseavisen kunne mandag fortelle at RBK allerede hadde sikret sommerens første signering. Nå er det klart hvem som kommer inn dørene på Koteng Arena.

Synne Skinnes Hansen kommer fra svenske Linköping, der hun har spilt siden 2020-sesongen. 25-åringen har tidligere spilt i Røa og Lillestrøm, der hun med kanarifuglene har hun vunnet Toppserien tre ganger.

Agenten Jens Wenzl bekrefter overfor NRK at Hansen har signert en toårskontrakt med RBK. Rosenborg selv bekreftet signeringen i 11-tiden onsdag.

– Vi har over tid fulgt Synne Skinnes Hansen, og situasjonen vår tilsa at vi trengte ytterligere forsterkninger for å opprettholde kvaliteten i både kamp og på trening, forteller hovedtrener Steinar Lein i pressemeldingen.

– I Synne Skinnes Hansen får vi en etablert spiller med erfaring som styrker stallen, det trenger vi med det ambisjonsnivået og kampprogrammet vi har, så vi er svært fornøyde med å ha henne på plass, avslutter Lein.

Kongsberg-jenta har 21 landskamper for Norge, og var på banen da Norge tapte stort mot Nederland 15. juni.

