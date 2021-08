RBK-sjefen bekymret: Har bedt fansen om hjelp

Tilskuertallet mot Domzale torsdag bekymrer på Brakka. Nå har klubben sendt ut en spørreundersøkelse til alle som har sesongkort.

Foto: Richard Sagen

Et døgn før avspark i Europa-kampen mot slovenerne er det solgt 2000 billetter.

- Det bekymrer. Vi er ydmyke på at dette er noe vi må ta tak i, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug.

Ett av de umiddelbare grepene er at sesongkortholdere har mottatt en spørreundersøkelse, hvor klubben ønsker råd og innspill.

- I stedet for å synse fritt, er det veldig greit å spørre dem. Vi har fått gode svar allerede, forteller Moe Dyrhaug.

Lov med 7000

Etter et 2020 hvor kun 200 kom inn på Lerkendal under kampene, har RBK nå lov til å ha 7000 tilskuere.

Moe Dyrhaug sier at bekymringen først og fremst handler om torsdagens Domzale-kamp, hvor det onsdag altså var meldt 2000 tilskuere.

Et uvanlig lavt tall, også om man ser på kvalikkamper i Europa.

For eksempel i 2018, hvor irske Cork var motstander i 3. kvalikrunde, var tilskuertallet over 7000.

Mot Maribor i 2019 var det 16.700 på plass i «samme runde - men da var det da også snakk om kvalik til Mesterligaen.

I likhet med i år var imidlertid ingen av disse kampene inkludert for dem med sesongkort.

Smittevern

En del av årsakene er enkle å spore, som at folk er på sommerferie og at det er en lite kjent motstander.

Videre har det blitt et ekstra hinder å gå på kamp, ettersom alle uvaksinerte og dem under 18 år må ta hurtigtest.

Alt dette har klubben også fått tilbakemeldinger på i undersøkelsen.

På grunn av pandemien har sesongkortsalget generelt også vært lavt, og kampen er altså ikke inkludert for dem med sesongkort.

- Vi merker også i fotballen og ellers, og ikke bare i RBK, at det har skjedd noe i covid-tida. At folk har endret litt vaner, sier Moe Dyrhaug.

Hun er uansett tydelig på at dette ikke kan bli noen sovepute:

- Det er ingen tvil om at vi kontinuerlig må jobbe hardt for å tiltrekke oss publikum. Framover må vi sette inn et ekstra trøkk igjen.

For eksempel var spillerne - før pandemien - på en rundreise i Trøndelag. Denne type grep vil gjenopptas når pandemien er over.

Resultater og trøndere

- RBK har levert ujevnt sportslig i flere år. Er dette en faktor til de lave tallene?

- Det kan helt sikkert ha noe å si. Samtidig er ting sammensatt: Det var for eksempel høyere tilskuertall i kvalikkampene til Europa i 2019, svarer Moe Dyrhaug - og tenker på at RBK leverte ujevnt da også.

- Hva med det lokale preget? Henger antall tilskuere sammen med antall trøndere på laget?

- Om vi ser på spillerstallen i dag, er det en stund siden vi hadde så mange lokale spillere, svarer hun.

Og legger til:

- Vi er en fotballklubb, og lever av resultater og prestasjoner. Sportslig er det aller viktigste at vi har gode nok spillere og vinner fotballkamper. Så gjelder det å kombinere dette med å ha lokale profiler.