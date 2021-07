Klar for Ferencvaros: - Vi fikk et veldig bra tilbud

Kristoffer Zachariassen forlater Lerkendal.

Kristoffer Zachariassen har scoret 20 seriemål på halvannen sesong i Rosenborg. Foto: Camilla Alexandra Lie / Schibsted

Den målfarlige midtbanespilleren forlater Rosenborg etter halvannet år i klubben.

Det bekrefter RBK på sine hjemmesider.

Dermed blir det som Discovery var først ute med å melde tidligere torsdag: Zachariassen blir Ferencvaros-spiller.

Adresseavisen kjenner til at totalrammen på avtalen er verdt 22 millioner kroner for 27-åringen.

RBKs sportslige leder Mikael Dorsin ønsker ikke å kommentere en overgangssum overfor Adresseavisen, men:

– Jeg mener vi fikk et veldig bra tilbud, og Kristoffer hadde også lyst. Det var en bra greie for ham, og da var det perfekt for alle, sier han.

Zachariassen har scoret tjue seriemål på halvannen sesong i RBK-drakten. Det gjorde midtbanespilleren til delt toppscorer med Dino Islamovic i 2020 og mestscorende hittil i år.

Den ungarske toppklubben slo ut Molde i playoffen til Champions League forrige sesong, og fikk dermed spille i den gjeveste europacupen i fjor høst. Der møtte de Barcelona, Juventus og Dinamo Kiev.

Det ble med ett poeng i det tøffe selskapet, etter uavgjort hjemme mot sistnevnte.

