Russerne mener de analyserte de norske gullfavorittene i senk: – Vi fant et nytt system mot dem

Anders Mol og Christian Sørum tapte mot Russland, men går likevel videre i OL.

– Vi har mer å gi, og vi har virkelig lyst til å vise det frem, sier Anders Mol.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

NORGE – RUSSLAND 0–2

Shiokaze Park: Norge og Mol/Sørum tapte for Russland i den tredje og siste gruppespillkampen i sandvolleyball i OL. Etter to sett sto det 0–2 til Russland og Ilya Leshukov og Konstantin Semenov.

– Vi har analysert Norge på video og funnet et nytt system som virker mot dem, sier Semenov til BT.

Russeren gliste og lo etter den overraskende seieren mot Norge. Laget som formelt representerer den russiske olympiske komité, er rangert som nummer åtte i verden. Den norske duoen er nå nummer to.

Dermed kan det ikke karakteriseres som et sjokk at Russland vant.

Konstantin Semenov var meget god mot Norge.

– Kanskje de var nervøse?

– Kanskje Mol og Sørum var nervøse? Jeg vet ikke. Det er deres første OL, sier Semenov mens han prøver å overdøve gresshoppene utenfor sandvolleyballstadion i Tokyo.

Han gjorde en svært solid kamp og slo ballen forbi Mols blokkforsøk gang på gang.

– Vet du, dette er OL, kampene kommer tett og alt kan skje, sier russeren.

Når Mol får høre om Semenovs forklaring på seieren, blåser han av det. Han mener at årsaken til at han fikk få blokkpoeng var at han selv var sent oppe.

– Russerne er veldig glade i videoanalyse. De sitter limt til skjermen hele tiden. Men om de tror det er grunnen til at de vant, så tar de feil. Det var mer at vi gjorde for mange feil, sier Mol.

24-åringen fra Strandvik utenfor Bergen er overbevist om at det hadde blitt norsk seier dersom han og Sørum hadde spilt på vanlig nivå.

– Russerne er bare irriterende, mener Kåre Mol, Norges trener.

Mener russerne er irriterende

Dermed vinner Russland gruppe A, mens Norge blir nummer to. Begge går videre til åttedelsfinale, men Russland får nå teoretisk sett den enkleste veien videre i cupspillet.

Kåre Mol, trener og Anders Mols far, sier han ikke synes så veldig mye gikk galt i tapet for russerne. Han peker på at Norge valgte å serve på samme mann litt for lenge, og mener at russerne fikk noen heldige dommeravgjørelser. Han viser også til at det russiske laget spilte EM-finale for to år siden og er sterk motstand.

– Men det er veldig irriterende å tape for russere. De er bare irriterende, sier Kåre Mol.

Han sier han egentlig har et godt forhold til dem, men at han hater å tape for Russland.

– Eller, vi får kalle dem ROC. Den lille straffen de får, skal de jaggu få, sier Mol med referanse til at Russland ikke får spille under eget flagg og navn på grunn av dopingskandalen.

Anders Mol og Christian Sørum måtte ta seg en prat etter kampen.

Ble sittende igjen på banen

Første sett ble vanskelig for Norge. De ledet, men de sterke russerne spilte seg inn i kampen. Mol greide ikke bruke sine to meter til å blokke slik han pleier, og servene satte ikke motstanderne nok under press.

Mot så god motstand var det ikke nok, og det første settet gikk til Russland.

I det andre settet gikk det ikke så mye bedre. De norske kom bakpå. Så kjempet de seg tilbake med en fin serve-serie av Anders Mol, men det var ikke nok.

Det andre settet og seieren gikk også til Russland.

Etter kampen ble de to sittende igjen en stund ved banen og snakke sammen.

– Russerne var gode, vi gjorde for mange feil, var Christian Sørums konklusjon etter kampen.

– Vi snakket om at det var frustrerende å spille. At vi rotet bort ledelsen så fort, og hele tiden måtte hente inn deres ledelse, sier Sørum.

Ingen i den norske leiren tror tapet har så altfor mye å si for veien videre i OL.

– Alle lag som går videre nå kan ta medalje. Det kan fort være at vi får enklere motstand også, sier Sørum.

Åttedelsfinalene går 1. og 2. august.

Første sett: 19–21

Andre sett: 19–21