Tapte mot Wolfsburg, men lar seg ikke skremme av nivået

Rosenborg Kvinner fikk kjenne på toppnivået i europeisk fotball, og holdt god stand en hel omgang.

Julie Blakstad (t.v.) lar synes ikke de bør la seg skremme av nivået. Her sammen med Mali Næss. Foto: Hilde Vågen Roaldset/RBK

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Wolfsburg – Rosenborg 2–0

Det var aldri noen tvil om hvem som var favoritt til å vinne i treningskampen mellom Wolfsburg og Rosenborg fredag kveld. For trønderne ble det en lærerik aften, der én omgang var klart bedre enn den andre.

– Dette var en veldig nyttig kamp for vår del, sier Steinar Lein til Adresseavisen like etter kampslutt.

Grunnen til at Rosenborg ønsket en treningskamp mot selveste Wolfsburg var for å få referanser.

– Hva er godt europeisk nivå? Den informasjonen vi får i dag er ekstremt viktig i jobben med å bli et bedre fotballag. Det vi erfarte i dag tar vi med oss hjem som god lærdom, mener hovedtreneren.

Les også Suksesstreneren stilte krav for å bli i RBK. Nå er han og klubben enige

Lar seg ikke skremme

Wolfsburg har det siste tiåret vært blant klodens aller beste kvinnelag i fotball. Siden 2013 har de grønnkledde ulvene vært i fem Champions League-finaler, der de har vunnet to av dem. Med andre ord, det var ikke hvem som helst Rosenborg møtte fredag kveld.

– Først og fremst er det god læring å spille mot et av de beste lagene i verden, sier Julie Blakstad og legger til:

– Synes ikke vi skal bli skremt av dette nivået. Nå vet vi at det er her lista ligger, så det er en fin referanse å få med seg. Vi er ikke langt unna, men vi må ta noen steg.

Men at det var forskjell på nivået, det legger hverken Blakstad eller Mali Næss skjul på.

– Man merker at det går fortere. Mindre tid med ball, litt mer duellstyrke, alt går egentlig bare litt fortere. Jeg ble ikke overrasket over nivået, jeg skjønte på forhånd at det var høyt, sier Næss.

Les også «Vi drømmer om det som skjedde med RBK-herrene på 90-tallet»

Vil kjempe i Europa

Rosenborg skal møte sterk motstand igjen 28. august, da kommer Barcelona til Lerkendal. Men før den tid venter FC Minsk i Champions League-kvalik 18. august.

– Med denne referansen, er dere mer klar for å møte Minsk?

– Minsk er litt annerledes enn Wolfsburg. Vi ønsker å kjempe i Europa på sikt. Det er mer på det langsiktige nivået denne kampen virkelig hjelper oss, sier Lein som akkurat har fylt 50 år.

– Vi ser at det er ekstremt viktig med presisjon, stå imot hardt press og man har mindre tid med ball. Nå handler alt om å etterstrebe nettopp det, legger han til om nivåforskjellen.

Steinar Lein var godt fornøyd med førsteomgangen mot Wolfsburg. Foto: Richard Sagen

Holdt unna til pause

Førsteomgang var en relativt sjansefattig affære. Det tyske storlaget hadde mye ball og dominerte spillet. Rosenborg lå likevel kompakte i forsvar og lot aldri vertene komme til de virkelig store målsjansene.

– Synes vi spiller en grei første omgang, vi klarer å spille litt ball og får til noen fine angrep. I andreomgang blir det veldig mye defensiv jobbing, mener kaptein Næss.

Mali Næss hadde nok å gjøre på høyrebacken mot Wolfsburg. Foto: Hilde Vågen Roaldset/RBK

Tyskerne fant veien til nettmaskene like etter pause. Målet kom etter innlegg fra høyrekanten og ble tuppet inn av Ewa Pajor. Wolfsburgs andre mål kom etter en times spill og var et selvmål av Næss.

– Hva er det som skjer på målet? Det ser ut som du er maks uheldig.

– Jeg vet ikke. Jeg springer den jo inn selv, husker egentlig ikke. Bare veldig uheldig, sier 27-åringen.

Hjemmelaget fortsatte å dominere også mot slutten, men det ble aldri flere scoringer.

– Spesielt i andreomgang blir det en forsvarskamp. I første står vi bra og får noen gode angrep. Vi gjør en god førsteomgang, konkluderer Lein.

Les også Han er ansatt som ny RBK-sjef