Nå starter jakten på ny sportssjef i Start

Klubbdirektør Terje Marcussen og Start skal intervjue kandidater de neste ukene.

Terje Marcussen er en av tre som skal intervjue kandidater til sportssjefstillingen i Start. Foto: Jim Rune Bjorvand

KRISTIANSAND: – Vi har en liste på seks-syv kandidater. Noen har spilt inn seg selv. Noen er spilt inn av andre. Vi opplever at dette er en attraktiv stilling, sier Terje Marcussen til Fædrelandsvennen.

Start står uten sportslig leder eller sportssjef etter at Atle Roar Håland sa opp sin stilling i mai. Siden den gang har flere, både fra investorhold og klubbhold, kartlagt mulige kandidater. Nå har Start bestemt seg for hvem som skal gjøre intervjuer, samt funnet ut hva slags kvalifikasjoner en ny sportssjef skal inneha.

– Det er meg, Thom Helge Henriksen (IK styret) og Kjetil Aasen (Start en Drøm AS) som skal intervjue kandidater og lage en prioriteringsliste, så skal styrene sammen (IK og AS) komme frem til en innstilling på ny sportslig leder. Ny sportssjef skal ansettes i IK Start, sier Terje Marcussen.

– Hva ser dere etter?

– Det har noen hovedpunkter som er viktige. Vi skal ha en med kremmermentalitet, som kan hjelpe med å utvikle våre egne, samt finne spillere vi kan tjene penger på. Vi må skjønne vår plass i fotballhierarkiet. Så skal det være en med god kjennskap til norsk fotball og med bra kontaktnettverk både i Norge og i utlandet fra de siste årene. Erfaring er også et punkt vi er enige om at er viktig, sier Marcussen.

Nordmenn og utlendinger

Han kaller stillingen «ekstremt viktig for klubben».

– Det er utrolig viktig at vi treffer her, sier Marcussen.

– Hvem står på listen?

– Det er både nordmenn og utlendinger. Jeg kommer ikke til å gi noen navn før vi har ansatt en person. Noen har spilt inn seg selv, andre er spilt inn av andre i Start eller fra folk utenfra. Det er både nordmenn og utlendinger. sier Marcussen.

– Når ansetter dere?

– Det er vanskelig å si, men i løpet av to-tre uker bør vi ha kommet godt på vei, svarer klubbdirektøren.

Fædrelandsvennen vet om flere kandidater som er diskutert på styrenivå i Start. Det er også flere kandidater som har spilt inn seg selv.

Mick Priest, tidligere trener i Start, har vært tydelig på at han kunne tenke seg jobben. Han fortalte i vår podcast i vinter at han har tydelige tanker om hvordan den sportslige delen av klubben bør struktureres på lang sikt. Han jobber i dag som speider for Premier League-klubben Brentford.

Olsen har ikke hørt fra Start

Etter det Fædrelandsvennen vet er islandske Magni Fannberg Magnusson, som nå er utviklingsleder i svenske AIK, et navn som er spilt inn av flere. Han gikk fra jobben som utviklingsleder i Brann tidligere i år.

– Jeg ønsker ikke å uttale meg om dette nå, skriver han i en tekstmelding til Fædrelandsvennen.

Også tidligere Start-spiller Viggo Strømme er diskutert på styrenivå. Han er i dag sportssjef på Norges Toppidrettsgymnas i Bærum, og har jobbet tett med Stabæks utviklingsmiljø.

Kristiansanderen Inge André Olsen er en mann som har vært sterkt ønsket i Start tidligere. Han er nå sportssjef i Aalborg, og trolig en vanskelig kandidat å lokke hjemover.

– Jeg har ikke hørt noe fra Start, sier han.

Terje Marcussen mener Start-jobben er attraktiv.

– Det har vi merket på pågangen. Dette er en spennende stilling i fotball-Norge, sier han.

