Sveitsisk stor­avis: FIFA-presi­denten har flyttet til Qatar

Reaksjonene har vært voldsomme etter at FIFA tildelte fotball-VM til Qatar. Nå skriver den sveitsiske avisen Blick at FIFA-president Gianni Infantino (51) har tatt med seg familien og flyttet til landet.

I QATAR: Gianni Infantino under Formel 1-løpet i hans nye hjemland i november.

En gransking av Blick viser at Gianni Infantino, president i det internasjonale fotballforbundet (FIFA), siden oktober har leid et hus i den qatarske hovedstaden Doha.

Avisen melder at sveits-italieneren har flyttet dit sammen med resten av familien og at to av hans fire døtre går på skole i landet.

Blick hevder at de har bilder av familien hans i Doha. «Av respekt for personvernet avstår redaksjonen fra å publisere opptakene», heter det i saken.

Videre skriver Blick at FIFA – konfrontert med granskingen og etter flere telefonsamtaler – innrømmer at Infantino har leid et hus i Doha og bor der med familien.

Blick har også fått sitater fra Infantino. Han kommenterer ikke flyttingen, men sier:

– Forberedelsene og gjennomføringen av fotball-VM i Qatar er et prosjekt av enestående betydning for fotball og FIFA, så vel som for Qatar. Det er en unik mulighet til å bringe mennesker og kulturer fra hele verden sammen gjennom entusiasme for fotball. For et fotball-VM som vil gå inn i regionens og FIFAs historie, er selv den største innsatsen verdt det, sier Infantino.

Fotball-VM i Qatar sparkes i gang i november, og både FIFA og Qatar har blitt kraftig kritisert helt siden VM ble tildelt landet i Persiabukta i 2010.

Nå kritiseres Infantino også for at han skal ha flyttet til Qatar, blant annet av Aftonbladets sportskommentator Simon Bank:

«Det er ikke umoralsk. Det er amoralsk. Det er ingen moral i det hele tatt. Det er ikke et ødelagt kompass, det er et kompass som peker i alle retninger på en gang», skriver Bank.

En rapport fra den britiske storavisen The Guardian i februar 2021 viste at 6500 migrantarbeidere hadde mistet livet siden Qatar fikk VM i 2010. Det norske landslaget er blant dem som har kommet med Qatar-markeringer det siste året.

Infantino har vært FIFA-president siden 2016. Det har i lengre tid florert rykter om at Infantino har flyttet til Qatar. Blick skriver at FIFA hele tiden har nektet for dette, og at FIFA i mars i fjor uttalte at en flytting fra Sveits ikke var planlagt.

FIFA forteller at Infantino må være i Doha regelmessig for å bidra i organiseringen av turneringen, noe FIFA-kjennere av Blick tviler sterkt på siden Infantino først og fremst har represjonsoppgaver.

Blick skriver at en talsmann i FIFA fortalte at Infantino fortsatt vil jobbe fra organisasjonens hovedkvarter i Zurich, men kilder har fortalt avisen at presidenten svært sjeldent er i den sveitsiske byen.