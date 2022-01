Oilers slet nok en gang mot bunnlaget: - Vi roter det til

For tredje gang denne sesongen måtte Stavanger Oilers har forlengelse for å slå Grüner. Igjen var det imidlertid serielederen som trakk det lengste strået.

Stavanger Oilers jubler når pucken settes inn bak Grüner sin meget gode keeper, Quentin Papillon.

Christoffer Hjalmarsson

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Grüner - Oilers: 4–5 e.s

OSLO: Ser man på tabellen skal en kamp mot Grüner være grei skuring for Oilers sin del, men det skal selvsagt kriges på isen og igjen endte det altså med spilleforlengelse da de to lagene møttes. Det etter at Oilers hadde kastet bort en tomålsledelse.

– Vi er ikke fornøyd! Dette skal være tre poeng, det bør være tre poeng, men vi klarte det ikke... sier en skuffet Markus Søberg.

– Hva skjer i tredje periode når det glipper der?

– Det er et godt spørsmål, men jeg har ikke noe godt svar. Vi roter det til, slår Søberg fast.

Også Sander Hurrød var skuffet etter at man ikke klarte å få med seg alle poengen fra Oslo. Unggutten mener det er uforutsigbarheten som gjør at Grüner er vanskelige å spille mot.

– De er et lag som jager og jager, og ikke gir seg. Det er ikke så mye system som gjør at det er vanskelig å forutse hva som kommer og det gjelder begge veier egentlig, sier Hurrød.

Full fres fra start

Det var to meget spillesugne lag som møtte opp i Grünerhallen. Tempoet fra høyt fra start og det var det Oilers som taklet best. Allerede før to minutter var spilt var Oilers i ledelsen, det etter et fint soloraid av Markus Søberg. Han avsluttet det hele med å vippe pucken opp i krysset.

– Jeg var nesten litt sjokka selv nå den gikk inn, men den var fin den. Jeg gjør jo ikke slikt for ofte, smiler Søberg.

Oilers fortsatte å skape store sjanser, men da pucken ikke ville inn så tok Grüner over føringen. Hjemmelaget giret plutselig opp og da ble Oilers til tider kjørt. Det endte også med scoring da Tim Johnsgård fikk stå helt alene foran Henrik Holm.

Etter den lille kalddusjen kviknet imidlertid Oilers virkelig til. Avslutning på avslutning kom og det endte med to kjappe scoringer. Først scoret Søberg fra kloss hold etter fint forarbeid av Kristiansen, deretter var Magnus Hoff frempå når pucken spratt i vantet bak mål.

Magnus Hoff kunne ta æresrunden etter sin scoring mot Grüner. Han sendte Oilers opp i 3–1.

Mot slutten av perioden måtte Oilers ut i tre mot fem da både Tommy Kristiansen og Anders Tangen Henriksen fikk hver sin to-minutter for slashing. Det undertallet ble ridd av på imponerende vis og dermed tok Oilers med seg en tomålsledelse i garderoben.

Grüner førte an

Til andre periode var det Grüner som møtte opp. Hjemmelaget tok kommandoen fra første dropp og det tok bare tre minutter før reduseringen kom. Et par Oilers-spillere kolliderte i midtsonen og det gjorde at Grüner kunne kontre. Petter Andersen var da sikker når han ble satt opp foran Henrik Holm.

Grüner fortsatte å kjøre på og Holm måtte jobbe bra for lønna. Sisteskansen ble til tider pepret med pucker, men han holdt unna. Oilers måtte også ut i en ny tre mot fem-sekvens, men den stormen red de av på imponerende vis.

Jarrett Burton og Oilers måtte krige ordentlig for poengene i Grünerhallen.

Halvveis ut i perioden begynte hevet Oilers seg igjen og de tok over mot slutten. Sander Hurrød headet (!) også pucken i mål, men den scoringen ble annullert etter at dommerne hadde sett på video. Dermed ble Grüner sin scoring periodens eneste.

– Ja, det var jo en liten heading der, ler Hurrød før han fortsetter.

– Men jeg vet ikke, jeg har ikke sett den i reprise så jeg vet ikke hvor aktiv jeg var der. Jeg følte egentlig bare at pucken kom kjapt i hodet på meg, men det ble jo ikke mål, sier Hurrød ganske så korrekt.

Sluttdramatikk

Tredje periode startet oppskriftsmessig for Oilers som økte ledelsen etter snaue to minutter. Nok en gang viste laget hva de kan i overtall når pucken ble flyttet raskt og Christoffer Karlsen ble spilt fri.

Mange så nok da for seg grei skuring, men Grüner er et lag som aldri gir opp. Halvveis ut i perioden utlignet hjemmelaget etter en strålende kontring. Deretter bølget det frem og tilbake, men det så ut til at Oilers skulle styre inn alle poengene.

Grüner slapp jubelen løs da de utlignet helt på tampen mot Oilers.

Men det var før Steven Whitney pådro seg en utvisning to minutter før slutt. Det gjorde at Grüner kunne presse på og de tok ut keeper. I spill seks mot fire pepret Grüner Holm med pucker og med 29 sekunder fikk de uttelling. Dermed ble det spilleforlengelse.

Der så det ut til å gå mot straffeslag, men i det siste minutter satt scoringen. Ført kom Grüner alene med keeper uten utteling, da kontrer Oilers og Martin Lefebvre fikk satt pucken i nettet og endte en lang aften på Løkka.

Hardkjør venter

Etter at en rekke kamper nå er utsatt grunnet koronasmitte, så har Oilers nå fått et tøft program å hanskes med. I løpet av denne uken kommer både Sparta (torsdag) og Lillehammer (lørdag) på besøk i DNB Arena.

– Vi har egentlig trent hardt hele veien og vi har trent som om vi har skulle spille match, så vi har vært klare. Men det er selvfølgelig noe annet når man først spiller kamp. Samtidig er det derfor vi spiller hockey, det er kampene som er artig, slår Hurrød fast.

– Utsettelser gjør jo at kampprogrammet kan bli veldig tøft mot slutten av sesongen, hvor hardt kjør orker man?

– Sånn som det er nå, men den dag i mellom går veldig greit. Det er bare å være innstilt og klar til hver kamp, bare kjøre på, avslutter Hurrød.

KAMPFAKTA

Grüner – Stavanger Oilers 4-5 e.s (1-3, 1-0, 2-1, 0-1)

Fjordkraftligaen, 29. serierunde

Grüner: 200 tilskuere

Mål: 0-1 Markus Søberg (Hurrød, Rokseth)(01:47), 1-1 Tim Johnsgård (Frøberg)(11:43), 1-2 Søberg (Kristiansen, Bordson)(12:48 PP), 1-3 Magnus Hoff (Bryhnisveen, Strandborg)(13:15), 2-3 Petter Andersen (Hansen, Johnsgård)(23:00), 2-4 Christoffer Karlsen (Whitney, Burton)(41:54 PP), 3-4 Lauri Nevala (Björlin, Nielsen)(52:00), 4-4 Joachim Nielsen (Andersen, Sunnqvist)(59:31), 4-5 Martin Lefebvre (Burton, Tangen Henriksen)(64:03)

Utvisninger: 4x2 min – 5x2 min

Skudd: 33-44

Hoveddommere: Owe Lüthcke og Stian Andre Holet Barstad

Oilers’ lag:

Målvakt:

Henrik Holm

Backer:

1. backpar: Patrick Ulriksen og Martin Lefebvre

2. backpar: Dennis Sveum og Andreas Klavestad

3. backpar: Daniel Rokseth og Noah Aarthun

Ekstra back: Nicolai Bryhnisveen

Løpere:

1. rekke: Anders Tangen Henriksen, Jarrett Burton og Steven Whitney

2. rekke: Christoffer Karlsen, Sander Hurrød og Markus Søberg

3. rekke: Ludvig Hoff, Rob Bordson og Tommy Kristiansen

4. rekke: Magnus Hoff, Andre Strandborg og William Kuisma