Kjetil Knutsen risikerer fem kampers utestengelse for «alvorlig overfall»

Både Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos er tiltalt av UEFA for alvorlig overfall.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ifølge NTB risikerer begge å bli utestengt i opptil fem kamper etter bråket på Aspmyra.

UEFA har opprettet sak mot begge trenerne for voldsutøvelse, som etter UEFAs reglement kan straffes med utestengelse i fem kamper eller i en spesifikk periode.

UEFA skriver på sin nettside at både Knutsen og Santos er tiltalt for «alvorlig overfall».

Knutsen måtte allerede stå over Bodø/Glimts bortekamp mot Roma. Med assistent Morten Kalvenes på benken ble nordlendingene smadret 0–4, og røk ut av Conference League.

Knutsen har til NRK uttalt at han følte seg utsatt for et overgrep, men har senere beklaget uttalelsene:

Saken omhandler tumultene som oppsto mellom Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos etter 2-1-kampen i Bodø.

Ifølge Glimt tok Santos kvelertak på Knutsen, og Glimt-treneren valgte da angivelig å legge portugiseren i bakken. Både Knutsen og Santos ble midlertidig utestengt for episoden.

Bodø/Glimt skal inn i Champions League-kvalifiseringens første runde i juli. Det blir da trolig uten Knutsen på trenerbenken, om Uefas kontroll-, etikk- og disiplinærorgan kommer frem til samme konklusjon.

VG har ikke lyktes å komme i kontakt med Kjetil Knutsen eller Bodø/Glimt fredag ettermiddag.