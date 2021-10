Fiendtlig stemning venter Norge: – Det høres ut som et jagerfly konstant flyr over banen

ISTANBUL (Aftenposten): Tyrkiske fans er fryktet og respektert i hele Europa. Men mot Norge blir de litt svekket – på grunn av en koronabegrensning.

«Velkommen til helvete». Tyrkiske fotballfans liker å gjøre det veldig klart at bortelaget ikke skal få kose seg. Frasen er blitt brukt i mange tiår allerede.

Nicholas Bergh Journalist

Et grønt eikeblad med blå, gul og rød bakgrunn.

Storklubben Fenerbahces logo er klistret overalt i bydelen der Norge spiller skjebnekamp fredag kveld. En lokal restaurant har symbolet. Seilbåtene har det. Og det pryder flagget som vaier i vinden fra Marmarahavet.

Tegnene på at fotball er enormt her i Tyrkia, kan du se i alle retninger.

I tiår har Istanbul vært Europas mest fryktede bortekamp-destinasjon. Tyrkiske fans er spesielt kjent for ett slagord. «Welcome to hell» («Velkommen til helvete») står det ofte på bannerne som møter utenlandske spillere. Så utsettes spillere for pipekonsert kampen gjennom.

– På fotballarenaer går lydnivået som regel opp og ned. I Tyrkia høres det ut som om et jagerfly konstant flyr over arenaen, sier Gøran Sørloth.

Han har opplevd stemningen på nært hold, både som Bursaspor-spiller på 90-tallet og som faren til tidligere Trabzonspor-spiss Alexander Sørloth.

God nyhet for Solbakken

«Heksegryte» er ordet Ståle Solbakken ofte bruker om den tyrkiske fotballstemningen. Men han har fått en god nyhet: Kun halvparten av stadion fylles fredag kveld (på grunn av koronarestriksjoner). Dermed blir det cirka 24.000 lidenskapelige, skrikende tyrkere på stadion – og ikke over 50.000.

– Det blir ikke den beste stemningen i historien, men det blir definitivt høylytt, sier Muhammed Ali Ece, en tyrkisk TV-profil, journalist og forfatter.

Og folk flest rundt stadion er enige med ham. – 24.000, og ikke 50.000, utgjør jo en forskjell. Men det blir definitivt bråkete og lidenskapelig, sier tyrkiske Tolga Baykal med stadion ruvende bak seg.

Han og kompisen har reist fra Nederland for å se kampen. De mener stemningen på tyrkiske kamper er noe helt spesielt.

– Du vet, vi tyrkere har temperament, sier han lurt og advarende timer før kampstart.

Ibrahim Cakmak og Tolga Baykal tror Tyrkia slår Norge. – Jeg ville gjerne sett Haaland spille, men det er jo bra for Tyrkia at han er ute, sier Baykal.

Må bruke smarte knep

Et slikt tribuneleven kan skremme motspillere. Det får også en helt konkret betydning. For det blir vanskeligere for det norske laget å formidle beskjeder ute på gressmatten.

Det handler om å finne øyeblikkene der man kan gå nærmere hverandre. Rett og slett for å bli hørt, forklarer midtstopper Stefan Strandberg.

– Får man innkast, må man gi klar beskjed om å drøye litt, så man kan snakke med noen. Det er viktig å ha roen i de situasjonene, sier Strandberg.

Han tror tribunestøtten også kan være negativ.

– Tyrkia har ekstreme supportere, men det kan være både på godt og vondt. Får vi en god start, kan de fort vende ryggen til eget lag, sier Strandberg.



– Vi bør slå Norge

Og det spørs hvor mye tålmodighet hjemmefansen har fredag kveld. I forrige kamp tapte nemlig Tyrkia 1–6 for Nederland. Spillernes innsats blir stemplet som en «skam».

Og blir det tap mot Norge, vil tyrkiske medier kvesse knivene. Spesielt siden Norge stiller uten viktige spillere som Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Kristoffer Ajer. Og det er langt fra hele skadelisten.

– Vi bør slå dem, tenker folk. Hvis vi ikke slår Norge uten stjernenes deres, tør jeg ikke tenke på de kaotiske debattene som aldri vil ta slutt, sier journalisten Muhammed Ali Ece.

Mer motiverte når Haaland og Sørloth spiller

Å følge Tyrkias landslag, er en berg-og-dal-bane.

Bare i denne kvaliken har de avgitt poeng mot Montenegro og Latvia. Og det tok dem nesten en time å score 1–0 målet mot lille Gibraltar i september.

Det er en del av et tydelig mønster: Tyrkia hevder seg ofte mot gode lag, men sliter oppsiktsvekkende mye mot mindre nasjoner. Så er spørsmålet: I hvilken kategori hører et skadeplaget Norge til?

Kanskje kom midtbanespiller Ozan Tufan med et lite hint denne uken. – Vi er mer motiverte når spillere som Sørloth og Haaland spiller, sa han, ifølge avisen Hurriyet.

Og blant de fotballinteresserte utenfor Fenerbahces stadion merker man en selvsikkerhet. En vennegjeng sier de er rustne i engelsk. Men om utfallet av kampen får Ekincan Tekin frem et tindrende klart budskap:

– Tyrkia, selvfølgelig.

– Hvorfor?

Han trekker på skuldrene og sier:

– Ingen Haaland. Ingen Sørloth.

Tyrkia–Norge starter 20.45 fredag og sendes på TV 2

Fakta VM-kval gruppe G VM-kvalifiseringskamp mellom Tyrkia og Norge spilles fredag klokken 20.45 (norsk tid). Gruppevinneren går til VM, mens laget som ender på annenplass går til playoff. Gjenstående kamper: 8. oktober: Latvia–Nederland, Gibraltar–Montenegro, Tyrkia–Norge 11. oktober: Latvia–Tyrkia, Nederland–Gibraltar, Norge–Montenegro 13. november: Tyrkia–Gibraltar, Norge–Latvia, Montenegro–Nederland 16. november: Nederland–Norge, Gibraltar–Latvia, Montenegro–Tyrkia Les mer

Nederland 6 4 1 1 22-6 13 Norge 6 4 1 1 12-5 13 Tyrkia 6 3 2 1 16-13 11 Montenegro 6 2 2 2 8-9 8 Latvia 6 1 2 3 7-10 5 Gibraltar 6 0 0 6 3-25 0