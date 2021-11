Nuno Espírito Santo ferdig i Tottenham – Conte pekes ut som erstatter

Etter 0–3-tapet hjemme for Manchester United lørdag, bekrefter Tottenham at portugisiske Nuno Espírito Santo er ferdig i klubben. Italienske Antonio Conte er favoritt til å ta over stafettpinnen.

HELLIG ÅND: Nuno Espírito Santo, hvis etternavn grovt kan oversettes til «den hellige ånd», har ledet Tottenham for siste gang. Her etter 3–0-tapet for Manchester United lørdag.

– Jeg synes det var litt overraskende, for det gikk så fort fra å være månedens manager i august til sparken 1. november. Det var en giftig stemning på lørdagens kamp, og på mange måter virket det som et tidsspørsmål. Men nå har de sparket tre managere på kort tid, en situasjon ingen klubb ønsker å være i, sier tidligere Tottenham-målvakt og nåværende TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

Etter at Mauricio Pochettino fikk sparken som Spurs-sjef i november 2019, kom José Mourinho inn. Portugiseren fikk et drøyt år i klubben før også han måtte ta sin hatt og gå.

Fotballjournalisten Fabrizio Romano, som forrige uke var hyppig i sine meldinger om at tidligere Chelsea-trener Antonio Conte var aktuell for Ole Gunnar Solskjærs jobb i Manchester United, kobler nå italienske Conte til Tottenham-jobben. The Athletic og Sky Italia siterer anonyme kilder på det samme.

– Det kan hende at han vil vente og se hva som skjer i Manchester United. Sånn som det er i Tottenham nå, ville han fått ting på plass ganske kjapt. Samtidig er han en krevende fyr som aldri blir lenge i en jobb, men han får jo resultater, sier Thorstvedt.

Der vil Conte i så fall bli gjenforent med en gammel samarbeidspartner i Fabio Paratici, som var direktør i Juventus under Contes første gylne periode i Serie A. Ifølge Romano skal nettopp Paritici og Conte allerede være i samtaler.

LURER I KULISSENE: Fortsatt arbeidsløse Antonio Conte er ifølge Fabrizio Romano én av Tottenhams mest ettertraktede erstattere på managerplass. Han har tidligere trent Juventus, Chelsea, Inter og det italienske landslaget.

– Nuno er en sann gentleman og kommer alltid til å være velkommen her. Vi takker ham og støtteapparatet for jobben de har gjort her, sier Tottenhams sportsdirektør Fabio Paritici i pressemeldingen som bekrefter Santos avgang.

Avgjørelsen kommer etter Tottenhams 0-3-tap for Manchester United lørdag, i det som humoristisk ble omtalt som «el sackico» – ettersom også United-sjef Ole Gunnar Solskjær var under hardt press før kampen.

Det endte til slutt med Santos banesår som Spurs-sjef.

– Jeg har aldri opplevd å sitte i fengsel, men nå føles det som om jeg har sluppet fri – som fan. Det har altså vært så nitrist å være Tottenham-fan denne sesongen, og ekstra trist at det er Nuno som har sørget for det. Han virker som en sympatisk mann, men var åpenbart feil mann til feil tid, sier «Heia Fotball»-programleder og Tottenham-supporter Tete Lidbom.

Santo ledet Tottenham til tabelltopp etter tre 1-0-seirer på rappen i starten av sesongen, ble kåret til månedens manager i august – og derfra gikk det rakt nedover.

Portugiseren, som har hatt stor suksess med Wolverhampton før overgangen til Nord-London, fikk bare 17 kamper for de liljehvite.

NEGATIV UTVIKLING: Tottenham tapte tre av de fire siste kampene som Tottenham-sjef.

