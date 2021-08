Brann avsluttet saken. Nå etterforsker politiet mulig seksuelt overgrep på Stadion.

Politiet har ikke mottatt anmeldelse i saken, men har på eget initiativ valgt å starte etterforskning av festen på Brann Stadion.

Tolv Brann-spillere tok seg inn på Stadion natt til tirsdag. Nå har politiet åpnet etterforskning.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Politiet har startet etterforskning etter å ha mottatt opplysninger om et mulig seksuelt overgrep i forbindelse med festen på Brann Stadion natt til tirsdag.

Det skriver politiet i en pressemelding.

– Politiet har ikke mottatt noen anmeldelse i saken, men basert på opplysninger vi har mottatt samt egne undersøkelser, vurderer vi det slik at det er grunnlag for å etterforske om det har skjedd et straffbart forhold, heter det.

Til BT sier påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt at de har vært i kontakt med en kvinne som var til stede på festen.

Det er også en mannlig mistenkt i saken, men han har politiet ennå ikke snakket med.

– Den informasjonen vi har samlet inn har gitt oss tilstrekkelig grunnlag for å undersøke videre om det har skjedd noe straffbart, sier Fløystad.

Brann sier nå at de ønsker å samarbeide med politiet.

Brann vil samarbeide med politiet

BT har prøvd å få en kommentar fra Branns daglige leder Vibeke Johannesen etter politiet engasjerte seg. Hun viser til medietalsmann Thomas Brakstad.

– På nåværende tidspunkt kan vi ikke kommentere innholdet i pressemeldingen fra politiet, sier Brakstad. Han forteller videre at Johannesen vil uttale seg på et senere tidspunkt når Brann har mer oversikt over situasjonen.

– Først skal vi samarbeide med politiet, sier Brakstad.

Styreleder Birger Grevstad jr. har ikke besvart BTs henvendelse i saken.

Så mange som 12 Brann-spillere og syv kvinner deltok på festen på Brann Stadion.

Daglig leder Vibeke Johannesen har så langt ikke ønsket å kommentere fredagens nyhet om at politiet har åpnet etterforskning.

– Enormt medietrykk

Beate Hamre bekrefter at hun er bistandsadvokat for en kvinne som var på festen.

– Det har vært et enormt medietrykk, og hun ønsker minst mulig oppmerksomhet rundt saken. Saken er også i en helt innledende fase i etterforskningen, og av den grunn kan jeg ikke kommentere saken ytterligere, sier Hamre.

Torsdag ønsket Brann å gå videre fra denne saken og fokusere på søndagens seriekamp. Spillerne skulle heller ikke få lønnstrekk eller bot. Eventuelle andre sanksjoner skulle holdes internt, og spillerne fikk munnkurv.

– Det blir ikke noen utestengelse fra laget, det kan jeg si. Det er en stor straff, det de har vært gjennom de siste dagene, sa Vibeke Johannesen, daglig leder i Brann.

– De har brutt interne regler, de har beklaget og forstått alvoret, og nå er det en sak vi går videre fra, sa Johannesen også.

Branns daglige leder var torsdag komfortabel med det hun hadde fått av svar om saken.

Slik svarte Johannesen

Da BT intervjuet Branns daglige leder Vibeke Johannesen om saken torsdag, svarte hun slik om nachspielet som politiet nå på eget initiativ har valgt å etterforske.

Disse svarene ble gitt før hendelsen der Brann-spillere festet med utenforstående kvinner ble en politisak.

– Vi har ganske god oversikt over situasjonen. Nå har vi tatt tak i det vi skal ta tak i, sier Johannesen.

– Skjedde det noe kritikkverdig med kvinnene eller er du komfortabel med svarene du har fått?

– Det jeg har fått av svar er jeg komfortabel med. Så lenge vi ikke får noen ny informasjon, så har vi gjort oss ferdige med det, sier Branns daglige leder.

Nå har det altså kommet ny informasjon i den forstand at festen er blitt en politisak.

Johannesen poengterte torsdag at kvinnene var der av egen, fri vilje.

Johannesen sa til BT torsdag at hun hadde hatt samtaler med noen av de aktuelle kvinnene, én til én-samtaler med spillerne og hele spillergruppen samlet. Akkurat hva som var blitt sagt, ville ikke Johannesen gå inn på.

– Hva gjør dere for å ivareta kvinnene som var der?

– Det handler om at vi har pratet med dem og vi har hørt på dem. Trenger de noe mer, så vet de at de kan kontakte meg. Jeg oppfatter ikke at de trenger mer ivaretakelse enn vi har gjort til nå, sa Johannesen og la til:

– Vi har fått de svarene vi trenger og har håndtert dette slik vi mener det var riktig, sa hun altså torsdag.

Slik var festen

Den mye omtalte Brann-festen startet med en middag mandag kveld. Her deltok hele førstelaget. Etter middagen valgte halvparten å gå videre til et utested, før de endte opp på Brann Stadion etter midnatt.

Det var imot klubbens interne regler å ta seg inn på Stadion om natten.

På Stadion utartet festen seg. Først ble mobiltelefonene samlet inn, får BT opplyst.

Siden ble det drikking, røyking og seksuell omgang.

Så mange som tolv Brann-spillere og totalt syv utenforstående kvinner deltok på festen.