«WAG»-sak får massiv oppmerksomhet i England: Rooney og Vardy møtes i retten

De er vant med å stå i skyggen av sine ektemenn, men nå har fotballfruene Coleen Rooney og Rebekah Vardy overtatt rampelyset.

SPLID: Rooney og Vardy tar til retten etter feiden på sosiale medier.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Konene til de tidligere engelske landslagskameratene Wayne Rooney (nå Derby-manager) og Jamie Vardy (fortsatt Leicester-spiller) står nemlig overfor hverandre i retten. Det startet med en Twitter-melding, og nå skal den engelske domstolen ta stilling til påståtte svik og falske nyhetshistorier.

«WAGs» er et hyppig brukt begrep i britisk presse og er en forkortelse for «wives and girlfriends», altså koner og kjærester, til idrettsutøvere. I England omtales akkurat nå rettssaken på fiffig vis som «Wagatha Christie».

Rettssaken får enorm oppmerksomhet i England, og det hele startet da Coleen Rooney i 2019 anklaget Rebekah Vardy for å ha solgt opplysninger om henne til avisen The Sun.

Tre år tidligere, i fotball-EM 2016, var ektemennene sammen i Englands tropp. Den gangen var fru Rooney og fru Vardy venner og såkalte «wags» på landslaget.

Men forholdet mellom de to surnet fort.

Coleen Rooney skrev at hun stengte sine «Instagram-stories» for alle følgerne sine, bortsett fra Vardy fordi hun hadde en mistanke. Likevel dukket de feilaktige historiene opp i The Sun.

– Dette har vært en belastning i livet mitt i noen år nå, og endelig har jeg kommet til bunns i det, skrev Coleen Rooney.

Rooney sier at hun blant annet la ut en feilaktig opplysning om at det skulle ha vært oversvømmelse i kjelleren deres.

Rebekah Vardy reagerte kraftig på beskyldningene. Det har hun fastholdt i retten denne uken og avvist at hun har gitt informasjon til avisene.

Tilbake i 2019 skrev hun følgende i et tilsvar da Coleen Rooney gikk offentlig ut mot Vardy:

– Som jeg nettopp sa på telefon, så hadde jeg håpet at du hadde ringt meg om du tenkte dette. Jeg har aldri snakket med noen om deg, som journalister som har spurt meg gjennom årene kan bekrefte, skrev hun.

Det stoppet riktignok ikke der. Beskyldningene gjorde at Vardy til slutt valgte å saksøke Rooney for ærekrenkelse. De er nå midt i en syv dager lang rettssak.

Sammen med sin manager, Caroline Watt, blir Vardy beskyldt for en rekke punkter i retten:

Blant annet blir det påstått at hun skal ha lekket informasjon om Coleen Rooneys bilulykke i januar 2019. Retten fikk høre hvordan hun skal ha fortalt Watt hvordan hun kunne bruke hennes Instagram-konto, for å følge med på Coleen sin private profil.

Ifølge forsvaret til Rooney skal Vardy ha orkestrert et oppsatt fotografi sammen med de andre fotballfruene under fotball-VM i 2018, for å «skape oppmerksomhet».

EXIT: Rebekah Vardy på vei ut av retten i England denne uken.