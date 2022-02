Ronaldo endte sin lengste måltørke på 13 år

(Manchester United - Brighton 2–0) Cristiano Ronaldo (37) hadde ikke scoret siden 30. desember i fjor. Et lenger opphold må vi helt tilbake til 2009 for å finne.

NETTSUS IGJEN: Cristiano Ronaldo har rukket å bli ett år eldre siden sist han fant nettmaskene. Mot Brighton burde han hatt både to og tre.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Cristiano Ronaldo har ikke glemt gamle kunster. For en spiller han er, sa Brede Hangeland i TV 2s studio etter Ronaldos første scoring på seks kamper og 588 minutter med fotball.

Portugiserens nettkjenning så lenge ut til å bli den eneste på Old Trafford. Det var før Bruno Fernandes sikret seieren med sin 2–0-scoring seks minutter på overtid. Det kom etter en omgang med total Manchester United-dominans.

Scoringene resulterte i sesongens syvende hjemmeseier for Ralf Rangnicks menn. De tre poengene førte også laget opp på en foreløpig 4.-plass på tabellen i Premier League.

De røde fra Manchester har hatt for vane å prestere vesentlig bedre før pause enn etter i det siste. Mot Brighton var det heller motsatt. En tafatt affære før pause ble fulgt opp med en annenomgang hvor det stort sett var spill mot ett mål.

– Dette var en ekstremt viktig seier for oss. Spesielt etter den førsteomgangen vi leverte. Vi var mye mer aggressive etter pause, sier Rangnick til BT Sports.

Brighton åpnet best på Old Trafford. Polske Jakub Moder ble tredd igjennom alene med David de Gea allerede etter fem minutter. En litt vanskelig vinkel gjorde imidlertid at den spanske sisteskansen kunne stå helt i ro og samtidig avverge 0–1.

Muligheten kom i etterkant av et fryktelig balltap på egen halvdel fra hjemmelaget.

Minuttet senere spilte Manchester United seg til sin første mulighet. Nok en gang var det slurv i egne rekker som førte til en målsjanse. Denne gangen var det Cristiano Ronaldo som utnyttet en feil i Brighton-laget. Portugiseren satte fart mot mål før han på elegant vis tok med Jadon Sancho på utsiden.

Ungguttens mulighet til å bli målscorer i sin andre strake kamp ble bare stoppet av Brighton-keeper Robert Sanchez.

I minuttene før pause var det gjestene som skapte mulighetene.

Jakub Moder og Yves Bissouma var begge nære, men det som var henholdsvis en strålende enhåndsredning av David de Gea og en svak avslutning som sørget for at hjemmelaget holdt buret rent ved halvtid.

ENORM MULIGHET: Jakub Moder måtte tvinge frem det beste i David de Gea.

Men seks minutter etter pause viste Cristiano Ronaldo at han virkelig var tilbake. 37-åringen rappet til på ekte Ronaldo-vis fra 18 meter, og ballen sang i nettet bak sisteskanse Sanchez til 1–0.

– Hvilken klassescoring av Ronaldo, sa ekspertkommentator Nils Johan Semb hos TV 2.

Bare minuttet etter var Lewis Dunk i overkant nonsjalant med ballen i beina som bakerste mann. Oppmerksomme Anthony Elanga snappet ballen, og dermed måtte midtstopperen ta i bruk ulovlige midler for å stoppe den unge svensken. Først dro dommer Peter Bankes opp det gule kortet, noe som ble møtt med enorme protester fra Manchester United-leiren.

TYDELIG MISFORNØYD: Cristiano Ronaldo og Anthony Elanga (t.v) skjønte lite da dommer Peter Bankes dro opp det gule kortet etter at Lewis Dunk hadde felt sistnevnte som bakerste mann. VAR grep inn og dommer Bankes ombestemte seg like etter.

Pipeblåseren fikk så beskjed på øret om at han burde ut og se situasjonen på nytt.

Der ute konkluderte Bankes med at det røde kortet måtte frem. Dermed måtte Brighton fullføre med én mann mindre.

Resten av kampen bestod stort sett av spill mot ett mål, men hjemmelaget måtte vente til det var spilt 96 minutter før kampen definitivt var avgjort. På egenhånd kontret Bruno Fernandes inn kampens andre scoring til 2–0.

Det ble sluttresultatet på Old Trafford.