Mjelde uenig med ekspertene: Vil verne om Sjögren

BRIGHTON (VG) Ekspertene er klare i sin tale. Martin Sjögrens dager som norsk landslagssjef bør være talte. Det er ikke nødvendigvis spillerne enige i.

FORSVARER SJEFEN: Landslagskaptein Maren Mjelde mener ikke Sjögrens stilling burde være en diskusjon nå.

Kritikken hagler mot den norske landslagssjefen etter 0–1 for Østerrike i kampen Norge måtte vinne. Mange er svært kritiske til måten han har forvaltet det norske stjernegalleriet.

– Det er et for stort gap mellom forutsetningene han har og resultatene han leverer, sier fotballekspert Lars Tjærnås til VG, som er tydelig på at Sjögren ikke bør lede Norge videre.

– Det er alltid vondt å si det om en trener. Men ja. Det handler om én ting, og det er at det er et for stort gap mellom forutsetningene han har og resultatene han leverer, svarer Tjærnås på spørsmål om han mener Sjögren må gå av.

Svensken fikk spørsmål på pressekonferansen etter Østerrike-kampen om han kom til å vurdere å trekke seg.

– Nå er det en halvtime etter at kampen er ferdig, så jeg har ikke noe bra svar på det akkurat nå. Jeg er ikke en som gir opp. Men jeg forstår at det er diskusjon om min stilling, absolutt, sier Sjögren.

I HARDT VÆR: Flere eksperter mener Martin Sjögrens tid som trener for det norske landslaget bør være over.

Landslagskaptein Maren Mjelde ønsker å verne om sjefen.

– Vi står om dette sammen. Vi er en gruppe som har jobbet sammen over lengre tid. Å snakke om sånne ting ... Vi vinner og taper sammen. Vi ryker ut av et EM sammen. Nå er det viktig å ta vare på hverandre, for det er det som betyr noe, sier Mjelde til et samlet pressekorps etter tapet for Østerrike.

På direkte spørsmål fra det samlede pressekorpset om hun mener dette bør være en diskusjon, svarer hun:

– Nei, jeg synes alle sammen må få litt ro nå. Vi vet vi ikke har prestert sånn vi selv mener vi burde og hadde ønsket. Alle kommer til å ta selvkritikk. Vi på banen kan gjøre en bedre jobb. Vi kan gjøre en bedre jobb sammen for å ta nye steg. Det er mange spillere som har en lys fremtid. Vi har unge og gode spillere. Det er viktig å samles og få troen på oss selv igjen. Det er det aller viktigste, sier Mjelde.

Ada Hegerberg ville ikke svare da hun fikk det samme spørsmålet. Guro Reiten hadde tankene et helt annet sted da VG spurte om hun var fast bestemt på å ha svensken med videre.

– Jeg har akkurat røket ut av EM. Jeg har ikke tenkt tanken engang. Vi kom hit fordi vi ønsket å ta medalje. Det har vært fokuset vårt. Frem til en halvtime siden hadde vi egentlig tro på det, men det er vanskelig å si. Jeg føler meg tom, sier Reiten til VG.

– Bør Sjögren være med i den kommende VM-kvaliken?

– Det er ikke opp til meg. Jeg har ingen kommentar til det. Er han det, så er han det, og det er bra, sier midtstopper Guro Bergsvand til VG.

HAR IKKE TROEN: NRK-ekspert Carl-Erik Torp mener Sjögren bør skiftes ut.

Flere eksperter er i likhet med Tjærnås klar i sin tale.

– Jeg synes så synd på de norske spillerne. Aldri vært borti en trener som hemmer mer potensialet til et lag enn det vi ser her. En varslet katastrofe. Nå kom også 1–0 til Østerrike. Fortjent, skrev NRK-ekspert Carl-Erik Torp på Twitter etter kampens eneste scoring.

Til VG sier han at EM-exiten bør få konsekvenser.

– Det har jeg ment en stund. Det har vært lite utvikling på dette laget. Det har stått ganske stille. Mot gode nasjoner og nå mot nasjoner på vårt nivå og litt dårligere, så presterer vi ikke bra. Vi er ikke gode nok, sier Torp til VG.

Den tidligere Brann-spilleren omtaler Sjögren som en «dead man walking».

– Det ser du på ham selv. Jeg savner det spørsmålet til ham selv, om han selv mener han er riktig mann. Han kan jo selv heller ikke mene han er riktig mann. Det virker veldig rart. Slik er fotballverden. Det er ikke alle som er riktige. Han er sikkert en fin trener i andre omstendigheter, men akkurat her er det ikke mer å hente, mener Torp.

NRK-eksperten er langt fra den eneste eksperten som er ute og kvesser klørne på Twitter:

På pressekonferansen fikk Sjögren spørsmål om før kampen var innstilt på at de måtte vinne for at han skulle beholde jobben.

– Det er klart resultatpresset finnes hele tiden. Det er helt naturlig. Jeg kan ikke går rundt og være urolig for å miste jobben. Det har bare handlet om å samle krefter inn til denne siste kampen, og det var ikke helt utrolig at det var den her kampen som skulle være den avgjørende kampen for om vi skulle gå videre eller ikke. Men det ble en spesiell inngang til kampen ettersom vi fikk det store tapet som vi fikk. Men jeg går ikke og uroer meg for om jeg får beholde jobben. Da blir det fokus på helt feil ting, sier Sjögren.

– Det snakkes om katastrofen i 2017. Nå ryker vi på samme stadium igjen. Har du mislyktes som landslagssjef for Norge?

– Det kommer an på hva man måler det opp mot. Men hverken jeg selv eller de andre som har vært med er fornøyd med å ryke ut i et gruppespill i to EM på rad. Jeg hadde løyet om jeg hadde stått her og sagt det. Det er ikke min avgjørelse om jeg skal bli værende på min post eller ikke, sier svensken.