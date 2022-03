Jublet for historisk seriemedalje: - Vi må vente noen dager før vi får det synlige beviset

Sandnes IBK kunne virkelig juble etter at de slo Harstad og sikret seg bronsemedaljer i serien. Bak fra venstre Trond Vervik, Hans Martin Hellestræ, Endre Maldal, Espen Tipple, Harald Bollestad, Anders Berg-Paulsen, Per Olsson, Arnjis Kuratniks, Arild Myrland, Jesper Pär Engström, Ole Petter Paulsen, Svein Erik Sørlie, Søren Villadsen. I midten fra venstre Hans Martin Boganes, Sebastian Werthim, Andras Pedersen, Kasper Hansen, Herman Wathne, Torger Sviland. Foran fra venstre Adrian Kyllingstad, Idar Lyngås, Ole Laland Egeland, Johan Lenemark, Kristian Aadnøy, Sondre Hegerberg, Jacob Øberg, Samiel Fseha, Tumo Manninen, Andras Mikalsen.

Sandnes IBKs spillere og trenere kunne juble for både bronsemedalje i serien og seieren over Harstad i den siste seriekampen. Medaljene må de vente litt på, samtidig som de har store mål for NM-sluttspillet.

