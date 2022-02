Heggheim forlenget Brøndbys seiersrekke

Henrik Heggheim scoret kampens eneste mål da Brøndby slo Sønderjyske 1-0 i dansk fotball mandag.

Tidligere Viking-spiller Henrik Heggheim scoret for Brøndby.

Den norske forsvarsspillerens matchvinnende mål sørget for at Brøndby nå har vunnet åtte superligakamper på rad.

Scoringen som avgjorde mandagens kamp kom etter 25 minutter. Et hjørnespark endte med at Sigurd Rosted flikket ballen videre til Heggheim, som scoret sitt første mål for sesongen.

Vondt ble til verre for Sønderjyske da midtbanespilleren Nicolaj Thomsen ble utvist etter 38 minutters spill.

Selv om Brøndby var i overtall i annen omgang, måtte hovedstadsklubben slite for å hale i land seieren.

Brøndby ligger på tredjeplass i superligaen etter 19 serieomganger. Tre poeng skiller opp til ledende FC København.