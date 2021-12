Pappa Carlsen rørt: – Føler at vi har fått mer enn vi fortjener

DUBAI (VG) For første gang har Magnus Carlsen (31) vunnet en VM-match med pappa Henrik som teamsjef. Faren er rørt etter den femte strake triumfen.

FORNØYDE: Magnus og Henrik Carlsen.

– Det er klart at det er en fantastisk opplevelse for hele teamet, for sekundantene, for alle som lagt ned så mye tid og krefter i dette. Vi føler oss glade og takknemlig - og føler at vi har fått mer enn vi fortjener her i livet, sier Henrik Carlsen til VG og NRK på vei ut av VM-arenaen i Dubai.

Når han blir bedt om å forklare hva han mener med «fått mer enn vi fortjener», svarer han:

– Magnus har hatt en eventyrlig suksess. Å håpe på mer føles nesten som en form for hybris... Litt urimelig. Men vi takker og bukker, fortsetter Carlsen senior.

– Hvor høyt setter du denne triumfen sammenlignet med de fire foregående VM-finalene?

– Prestasjonen ble litt farget av at parti seks ble så avgjørende - men samtidig viser Magnus enorm disiplin ved brettet. Han har gjort ikke noe overilt. Han har virkelig gjort en jobb. Han var godt forberedt til VM og har tatt det alvorlig. Men Jans feiltrekk i flere partier karakteriserer matchen etter hvert.

Da VG spurte Magnus Carlsen på pressekonferansen fredag om fremtidige VM, ønsket han ikke å gi noen kommentar om det.

Henrik Carlsen forklarer dette slik:

– Det er et voldsomt løft å forberede seg til og gjennomføre en VM-match. Rett etter at et VM-oppgjør er over, har du ikke lyst til tenke på en ny match.

– Likevel skal han spille VM i hurtig- og lynsjakk allerede i romjulen?

– Ja, til og med her i Dubai har han flere ganger sagt at han gleder seg til det. Men et VM i hurtig- og lynsjakk er langt mer lystbetont. Selv om han har hatt eventyrlig suksesser i VM-matcher og stort sett gode opplevelser, er det også et enormt slit. Det tar på nervene. Det er enorme forberedelser. Det er noe vi får mer og mer respekt for. Tidligere så vi på en VM-match mer som en vanlig turnering.

– En annen ting er hvor lang tid kroppen og nervesystemet vil bruke på å komme seg sånn noenlunde igjen. Forhåpentligvis hjelper det om ei lita uke, slik at han kan se fram mot hurtig- og lynsjakk.

Magnus Carlsen er svært opptatt av å beholde alle de tre VM-titlene. Sist hurtig- og lyn-VM ble spilt - før pandemien - vant han begge disse fartsdisiplinene.

Da VG tidligere denne uken spurte om hvor stor prestisje det ligger i de forskjellige titlene, svarte Magnus Carlsen:

– Klassisktittelen avgjøres bare annet hvert år, hurtig- og lynsjakk hvert år. Så det er vel svaret på det. Men hurtig- og lynsjakk-VM har tilført noe spesielt til kalenderen, og dette er også veldig prestisjefylt.

Dette er 13. gang Magnus Carlsen tar en VM-tittel:

* Fem i klassisk sjakk: 2013, 2014, 2016, 2018 og 2021.

* Fem i lynsjakk: 2009, 2014, 2017, 2018 og 2019.

* Tre i hurtigsjakk: 2014, 2015 og 2019.