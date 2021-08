Jøran Yoon Tytlandsvik Barka ble tomålshelt

Anført av Jøran Yoon Tytlandsvik Barka vant Midtbygdens 4-3 over Hana i G19 1. divisjon torsdag. Midtbygdens tok sin første seier denne sesongen.

Barka sendte Midtbygdens i ledelsen etter bare fem minutter, og etter 16 minutters spill fikk Midtbygdens straffespark. Samme spiller scoret 2-0-målet. Kristian Hetland gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 fire minutter senere, og Jørgen Vedøy Ramsdal sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 etter 32 minutter. Daniel Nguyen sendte Hana foran da han satte inn 3-2 ti minutter senere.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Etter 70 minutters spill scoret Orlando Afonso for Midtbygdens, og Lars Mæland sørget for at Midtbygdens tok ledelsen igjen med sin scoring etter 90 minutter. Det ble siste gang målvakten måtte hente ballen ut av nettet. Kampen endte 3-4.

Kjempet seg oppover på tabellen

Midtbygdens' Henrik Egeland Staurland og Jonatan Halsne fikk gult kort.

Etter torsdagens kamp er Hana på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Midtbygdens er nummer tre med tre poeng.

1. september er det ny kamp for Midtbygdens. Da møter de Bogafjell. Hana skal måle krefter med Vardeneset 2 8. september.

