Alt du trenger å vite om friidretts-NM i Kristiansand

Tidsskjema, billettsalg, smittevern, kongepokalfavoritter og lokale håp. Her finner du alt du trenger å vite foran friidrettsfesten i Kristiansand.

Salum Kashafali (bak t.v.), Karsten Warholm, Jakob Ingebrigtsen, Amalie Sæten, Karoline Bjerkeli Grøvdal (foran t.v.), Even Meinseth, Hedda Hynne og Eivind Henriksen er blant de største stjernene og lokale håpene (Sæten og Meinseth) som stiller i helgens NM på Kristiansand stadion.

KRISTIANSAND: – Vi gleder oss veldig, spesielt fordi vi vet at alle de beste i Norge kommer. Dessuten ser værmeldingen relativt bra ut, slik at vi har et godt håp om gode forhold. Alt ligger til rette for at dette skal bli best mulig på alle måter, sier Inger Steinsland, leder av hovedkomitéen for NM.

Mesterskapet starter allerede fredag formiddag klokka 11 med 100 meter forsøk for kvinner. I hovedsak er det – med enkelte unntak – forsøksheat på formiddagen fredag og lørdag, mens det er semifinaler og finaler på ettermiddags- og kveldsøkta. Søndag er det bare finaler, med unntak for 100 meter hekk for kvinner, som starter med forsøk.

Fakta Dagsprogram FREDAG 11.00: 100m Kvinner forsøk 11.40: 100 m menn forsøk 13.05: 1500 m kvinner forsøk 13.55: Slegge kvinner finale 15.00: Åpningsseremoni 15.25: Høyde kvinner finale 15.30: 5000 m menn heat 1 finale 15.55: 100 m kvinner semifinale 16.15: 100 m menn semifinale 16.30: Kule kvinner finale 16.45: 3000 m kappgang kvinner finale 16.45: 5000m kappgang menn finale 17.00: Lengde menn finale 17.15: Stav kvinner finale 17.20: 5000 m menn heat 2 finale 17.40: Diskos menn finale 17.45: 5000 m kvinner finale 18.10: 110 m hekk menn finale 18.20: 100 m kvinner finale 18.29: 100 m menn finale 18.40: 400m heat 1 kvinner finale 18.48: 400m heat 1 menn finale 19.02: 400m heat 2 kvinner finale 19.10: 400m heat 2 menn finale 19.20: 1500 m menn forsøk LØRDAG 11.45: 200 m kvinner forsøk 12.17: 200m menn forsøk 13.10: 400 m hekk kvinner forsøk 13.30: 800 m kvinner forsøk 13.50: 800m menn forsøk 15.30: 1500 m para menn finale 15.35: Tresteg menn finale 15.42: 1500 m para kvinner finale 16.20: Slegge menn finale 16.30: Stav menn finale 16.35: 200m menn semifinale 17.05: Lengde kvinner finale 17.05: 200 m kvinner semifinale 17.30: 3000m hinder kvinner finale 17.35: Spyd kvinner finale 17.50: 3000m hinder menn finale 18.15: 400 m hekk kvinner finale 18.30: 1500m kvinner finale 18.45: 1500m menn finale 19.10: 400 m hekk menn finale SØNDAG 10.40: 100m hekk kvinner forsøk 11.00: Diskos kvinner finale 11.05: 100 m FU menn finale 11.20: 10 000 m heat 1 menn finale 12.05: 100 m para menn finale 12.15: 100m para kvinner finale 12.30: 400m hekk menn finale 12.35: Spyd menn finale 12.45: 10 000m kvinner finale 13.00: Høyde menn finale 13.35: 200m kvinner finale 13.45: 200m menn finale 13.45: Tresteg kvinner finale 13.55: 800m menn finale 14.00: Kule menn finale 14.05: 800 m kvinner finale 14.15: 100m hekk kvinner finale 14.30: 10 000m heat 2 menn finale 15.10: 1000m stafett heat 2 kvinner finale 15.20: 1000m stafett heat 2 menn finale 15.25: Utdeling av kongepokal kvinner/menn 15.35: 1000m stafett heat 1 kvinner finale 15.45: 1000m stafett heat 1 menn finale Les mer

To verdensrekordholdere kommer

Det var lenge usikkert om Jakob Ingebrigtsen og, ikke minst, Karsten Warholm ville komme, men nå er det klart at begge våre gullvinnere fra Tokyo-OL kommer. Førstnevnte skal løpe 1500 meter finale lørdag kveld, mens Warholm skal løpe 400 meter flatt fredag – og ikke spesialøvelsen 400 meter hekk, hvor han satte verdensrekord under OL.

Sleggekaster Eivind Henriksen kommer også, som vant et overraskende sølv i OL. Mens Salum Kashafali, som vant gull og satte verdensrekord på 100 meter (10,43 sek.) i Paralympics, skal forsøke å vinne gull blant de funksjonsfriske på spesialdistansen.

Store profiler er også langdistanseløper Karoline Bjerkeli Grøvdal og 800 meter-løper Hedda Hynne, som begge ofte deltar i Diamond League.

Live på fvn.no

NRK-reporter Jann Post har fulgt norsk og internasjonal friidrett tett i en årrekke. Han mener nivået på norsk friidrett aldri har vært høyere.

– Det har vært et veldig oppsving de siste fire-fem årene. Vi har aldri hatt større stjerner enn nå, og i kjølvannet av Karsten og Jakob virker det som om flere har fått tro på at norske friidrettsutøvere kan hevde seg mot hvem som helst. Det dukker stadig opp nye unge talenter. Og spesielt på langdistanse er bredden større enn noen gang. Forrige bølge var på slutten av 90-tallet, men nå opplever vi ting vi aldri har sett før, sier Post.

Tartandekket på Kristiansand stadion har både blitt toppsprøytet og fått ny oppmerking i anledning NM. – Vi gleder oss til å se om banen har blitt raskere, sier stevneleder Inger Steinsland.

NRK hiver seg på bølgen, og skal for første gang sende direkte fra NM fredag, lørdag og søndag – med Jann Post, Christina Vukicevic og Vebjørn Rodal som kommentatorer. I tillegg er Ida Nysæter Rasch reporter på indre bane.

Fædrelandsvennen skal også rapportere live fra de viktigste begivenhetene, og i tillegg kan du se NRK-sendingen hos oss.

Billettsalg

Dessverre legger koronapandemien begrensninger på antall tilskuere, slik at man bare kan slippe inn 2500 tilskuere hver dag – fem kohorter med 500 tilskuere i hver.

– Da vi arrangerte NM i 1996, med flere stjerner på startstreken som nettopp hadde deltatt i OL, hadde vi opp mot 10.000 tilskuere på avslutningsdagen. Hvor mange vi kunne samlet i år uten korona er vanskelig å anslå, men det er nok mange som velger bort NM fordi det er litt tungvint, sier Steinsland.

Inger Steinsland er både leder av hovedkomitéen til NM og for KIF Friidrett, som arrangerer NM sammen med Agder Friidrettskrets og ved hjelp av en rekke lokale klubber.

Alle tilskuerne må utenfor Kristiansand stadion må vise til gyldig koronapass, på papir eller mobil, før de får utdelt et armbånd som viser at de er kontrollert. Alternativt kan man ta en gratis hurtigtest på Stadion.

Weekendpass for alle tre dagene koster 425 kroner, mens dagsbillett koster 200 kroner. Onsdag formiddag var det solgt rundt 1000 billetter fredag, lørdag og søndag – til sammen 3000.

– Det vi ser er at de store stjernene er trekkplasterne. For eksempel har flere lurt på om de kan bytte billett fra søndag til fredag for å få med seg Warholm, som bare skal i aksjon da, sier Inger Steinsland.

Lokale medaljekandidater

De største, lokale medaljehåpene er Grimstad-gutten Even Meinseth og Amalie Sæten fra Kristiansand, som begge vant gull på henholdsvis 100 meter og 1500 meter i NM i fjor. Gull kan det også bli på Madelen Sveinungsen fra Sørild, som har hoppet høyest i Norge i år med 1,79 meter. Så er det knyttet spenning til hva Trine Mjåland kan få til i sitt comeback på 1500 meter, mens Ingvild Meinseth er medaljekandidat på 100 meter.

I tillegg har Myron Weinberg fra KIF det lengste spydkastet i Norge i år, mens klubbkollega Daniel Thrana er nummer fire. Fabian Weinberg er nummer tre på årsstatistikken i diskos. Sigurd Tveit fra KIF er også medaljekandidat på 800 meter, tross store skadeproblemer i vår.

Fakta Lokale håp Fra KIF: Sigurd Tveit, 800 Johannes Gulbrandsen Lunde: 100m, lengde og tresteg Nikkolaj Gulbrandsen, para: 100m og lengde Myron Weinberg, spyd Fabian Weinberg, diskos Daniel Thrana, spyd Marie Kristine Malmgren, 1500 Trine Mjåland, 800m, 1500m Tina Bergem, 400 m hekk Stafett damer: 2 lag Stafett herrer: 1 lag Evje Aanund Tveitå, lengde Emelia Tveitå, diskos Sørild Madelen Sveinungsen, høyde Anne Hjorth Arntsen, 800m Kristine Moland Leiknes, tresteg Lyngdal Maja Emilia Medic, 100m Utenbys klubber Amalie Sæten, Ull/Kisa, 1500m Nathalie Ommundsen Johnsen, Skjalg, 1000m stafett Even Meinseth, Fana, 100m, 200m Ingvild Meinseth, Tyrving, 100m, 200m Les mer

Kongepokal-favoritter

Det er imidlertid tvilsomt om noen av dem blander seg inn i kampen om kongepokalen, som går til beste prestasjon på herre- og damesiden.

– Blant kvinnene holder jeg Karoline Bjerkeli Grøvdal, Amalie Iuel, Line Kloster og Hedda Hynne som de største favorittene. Blant herrene regner jeg Eivind Henriksen, Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen som de største, med en liten knapp på Henriksen da slegge er en øvelse som egner seg for å ta ut alt man orker. Jeg er litt mer spent på om Karsten og Jakob orker å ta ut alt midt i et hektisk program, sier Jann Post.