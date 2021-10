Mæhle skjøt Danmark til VM: Fortsatt ikke sluppet inn mål

(Danmark - Østerrike 1–0) Danskene stanget og stanget mot Østerrikes Daniel Bachmann, helt til vingback og duracellkanin Joakim Mæhle (24) tok turen opp i østerrikernes boks.

STEMPLET BILLETTEN: Her jubler Daniel Wass sammen med målscorer Joakim Mæhle etter sistnevntes kampavgjørende scoring, som sendte danskene til VM. I bakgrunnen smiler landslagskaptein Simon Kjær.

Atalanta-backen, som imponerte voldsomt under sommerens EM, plasserte ballen bak Watford-keeperen og et fullsatt Parken gikk av hengslene, vel vitende om at den scoringen ville sende danskene til VM i Qatar, uavhengig av andre resultater.

Jubelen ble satt litt på vent på grunn av en VAR-sjekk, men scoringen ble stående, Kasper Hjulmands menn vant kampen og slår dermed følge med Tyskland til VM. Foruten arrangørlandet Qatar er Tyskland og Danmark de eneste nasjonene allerede klare for det neste verdensmesterskapet.

– Det betyr mye. Det var ikke vakkert i dag, men det viktigste er at vi vinner. Dette er en av de kuleste kampene på lang tid. Nå skal vi feire, sier matchvinneren Mæhle til Kanal 5 ifølge Ekstra Bladet.

«Vi er røde, vi er hvide» runget over Parken på overtid mens flaggene vaiet. Da sluttsignalet gikk utbrøt det enorm jubel blant danske spillerne, supportere og trenere. Danskenes suksesstrener, Kasper Hjulmand, løftet armene opp i været og knyttet nevene.

SLAPP JUBELEN LØS: Danmarks landslagssjef Kasper Hjulmand.

Danskene satte scoringsrekord i forrige kvalifiseringskamp mot Moldova, og den rekordgode kvalifiseringen bare fortsetter. Etter seieren over Østerrike står de med 27 scoringer 8 kamper, som gir et målsnitt på elleville 3.3 scoringer (!) per kamp. I tillegg holdt de nullen for åttende gang i gruppe F. De røde og hvite har fortsatt ikke sluppet inn mål i VM-kvalifiseringen.

Danmark er den eneste nasjonen uten mål imot i kvaliken. Nå gjenstår bare to sjarmøretapper for Danmark i denne kvalifiseringen.

– Hver kamp har vært en fornøyelse. Det er noe unikt vi har skapt, og det kan vi være stolte av, sier midtbanekrigeren Thomas Delaney ifølge Ekstra Bladet.

Før kampen ble danskene hedret med fair play-prisen «World Fair Play Trophy» etter håndteringen av Christian Eriksens illebefinnende under sommerens EM.

Gruppetoer Skottland slet lenge med å få mål mot Færøyene, men etter 86 minutters spill fikk Lyndon Dykes ballen i mål. Skottenes seier har imidlertid ingen innvirkning for danskenes del: Med to kamper igjen av VM-kvalifiseringen er danskene syv poeng foran Skottland, som i beste fall kan sikre en playoff-plass.

Sverige til topps

I likhet med Danmark hadde Sverige en jubelkveld tirsdag: Hellas ble beseiret med 2–0 på Friends Arena, og dermed går Sverige forbi Spania og inntar 1. plassen i gruppe B. Svenskene er nå to poeng foran spanjolene idet to kvalifiseringskamper gjenstår.

Sverige har Georgia borte i sin neste kamp mens Spania spiller borte mot Hellas. Dersom begge lag gjør jobben der, venter en forrykende gruppefinale mellom de to på spansk gress 14. november.

I seieren som sendte Sverige til topps i gruppen var det Emil Forsberg og Alexander Isak som scoret målene.

SVENSK SUKSESS: De svenske stjernene jubler for Emil Forsbergs scoring, som bidro til at Sverige er i førersete i jakten på en VM-billett.

Ronaldo-hat trick

Cristiano Ronaldo, tidenes mestscorende spiller i internasjonal fotball, ga Portugal både 1- og 2–0 før kvarteret var spilt i portugisernes hjemmekamp mot Luxembourg. Begge målene kom fra straffemerket.

Bruno Fernandes ordnet 3–0 før pause, før samme mann serverte Palhinha til 4–0. Like før full tid kronet Cristiano Ronaldo nok en god Portugal-kveld med å fullbyrde hat tricket, denne gangen med et hodestøt.

Manchester United-stjernen står nå med utrolige 115 landslagsmål.

MÅLGROSSIST: Cristiano Ronaldo scoret tre mot Luxembourg tirsdag kveld. Her jubler han for mål nummer to.

Dessverre for Portugals del tok Serbia alle tre poengene mot Aserbajdsjan. Dermed er Portugal fortsatt nummer to i gruppe A. Også der kan det bli en forrykende gruppefinale når Serbia og Portugal møtes 14. november.

Øvrige resultater i VM-kvaliken tirsdag:

Kasakhstan-Finland 0–2

Serbia-Aserbajdsjan 3–1

Kosovo-Georgia 1–2

Litauen-Sveits 0–4

Bulgaria-Nord-Irland 2–1

Ukraina-Bosnia-Hercegovina 1–1

Israel-Moldova 2–1

England-Ungarn 1–1

San Marino-Andorra 0–3

Albania-Polen 0–1