Teddy Moen har fått rolle i Start: - Jeg skal ikke være redd for å si hva jeg mener

Teddy Moen har vært en av Starts største kritikere de siste årene. Nå har han meldt seg inn i klubben og hjelper blant annet lederen av valgkomiteen med å finne kompetente styremedlemmer.

Teddy Moen har blitt Start-medlem og bidrar for valgkomitéen i klubben. Foto: JACOB BUCHARD

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

KRISTIANSAND: –– Nå har jo jeg vært ganske klar å tydelig på hva jeg mener om klubbens utvikling over en rekke år, så da Erik Geelmuyden (leder av valgkomitéen) spurte om jeg ville bidra litt så tenkte jeg at det forplikter når «offisielle» IK Start først henvender seg. Man kan ikke engasjere seg så sterkt rundt den lokale fotballen, og så ikke bidra når man blir bedt om å hjelpe til, sier Teddy Moen til Fædrelandsvennen.

Han er tidligere Start-trener (1996) og har vært leder av trenerforeningen i en årrekke. Moen har også vært en av klubbens største offentlige kritikere, og ble blant annet truet med rettsak da han uttalte at «Start har solgt sjela si» i 2017.

Den siste tiden har Lillesand-mannen, som nå er bosatt i Kristiansand-sentrum, også skrevet en kritisk artikkelserie om Start på Argumentagder sine nettsider. Han har vært klar på at Start trenger en sterkere klubb enn i dag. Han har også etterlyst en grundig intern gjennomgang etter de siste årenes pengebruk og hvordan Start er organisert.

Vil ha en mer åpen klubb

– Hva skal du bidra med?

– Som en rådgiver for valgkomitéens leder. Først og fremst skal jeg identifisere og bidra til å rekruttere dyktige folk til et styre i IK Start. Så håper jeg å forhåpentligvis hjelpe til med å tegne et tydeligere bilde av hva det innebærer å sitte der. Hva slags kompetanse som kreves, og hva slags roller vi trenger i et Start-styre, sier Moen, som også ønsker en mer åpen klubb.

– Derfor skal det heller ikke være noen hemmelighet at jeg er med og hjelper til. Jeg skal ikke være redd for å si hva jeg mener, og det bør ingen andre heller være. Start bør ikke være redd for en åpen debatt om veien videre. En klubb uten appell og et levende engasjement rundt, vil råtne på rot over tid, sier Moen.

Årsmøte i Start er 15.april, der et nytt styre skal velges. Det er allerede klart at styreleder Dag Andersen ikke er på valg. Andreas Nielsen er spilt inn som ny styreleder.

Kan ikke ha styreverv

Moen sier det er uaktuelt å selv ta styreverv i klubben.

– Det er ikke aktuelt. Jeg har meldt meg inn i klubben, men er ikke aktuell for verv. Det er ikke forenelig med den rollen jeg har som daglig leder i Norsk Fotballtrenerforening, svarer Moen.

Erik Geelmuyden, leder av valgkomitéen i Start, sier følgende om Moens rolle.

– Det har vært veldig bra å få inn Teddy, sier leder av valgkomitéen, Erik Geelmuyden.

– Hvorfor har du bedt ham om hjelp?

– Jeg traff ham tilfeldigvis, og så begynte vi å snakke. Bortsett fra det har jeg ikke noen kommentar til dette. Vi skal snakke om dette senere, sier Geelmuyden, som er den som skal lage en innstilling på styresammensetning til årsmøte.

– Hva tenker du om at en mann som har vært kritisk til Start skal inn å bidra i klubben?

– De har jeg ingen kommentar til, svarer Geelmuyden.