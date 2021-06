Gudmund (30) fikk drømmejobb i nord – legger opp tvert

Gudmund Broks Kongshavn (30) vil bruke av sine egne erfaringer i livet og som fotballspiller i sin nye sivile jobb.

GÅR NYE VEIER: Gudmund Broks Kongshavn er ikke lengre fotballspiller, men nå skal nå vie sin oppmerksomhet til ungdom gjennom sin nye stilling som regionleder i Nord-Norge for organisasjonen MOT. Foto: Ronald Johansen

Fotballkeeperen fra Bergen har spilt profesjonelt siden 2009, men nå er ringen sluttet og rumenske Dinamo Bucuresti ble hans sist klubb.

Den tidligere Vålerenga-, Sarpsborg-, TIL- og Aalesund-keeperen, spilte i år fire måneder i rumenske Dinamo Bucuresti, og til tross for henvendelser fra klubber i både inn- og utlandet, har Broks Kongshavn landet ny jobb som MOT sin regionleder i Nord-Norge.

Hele 235 søkere søkte på tre stillinger i organisasjonen, og den tidligere fotballspilleren er enormt takknemlig og overveldet over at han klarte å lande jobben.

– Det er en jobb jeg gleder meg utrolig mye til å ta fatt på. En fantastisk givende og motiverende jobb. Jeg håper virkelig å kunne bidra til at barn og unge har det bedre og får det bedre, sier Gudmund Broks Kongshavn til iTromsø.

– Aldri vært på jobbintervju

Da Kongshavn satt på korttidskontrakt i Romania, begynte han prosessen for å lande drømmejobben i «hjembyen» Tromsø.

– Jeg har brent sterkt for de holdningene og verdiene MOT står for i flere år, og jobbet litt for dem, holdt foredrag og vært litt engasjert da jeg spilte i Tromsø for noen år siden. Jeg har alltid hatt en liten drøm i meg om å jobbe for MOT, så ble den stillingen utlyst tidligere i vår, og da var det bare å hive seg rundt. Jeg har brukt veldig mye tid på søknad og CV, og så har det vært noen runder med intervjuer, så det har vært en ordentlig prosess og mye læring underveis for min del. Selv om jeg har blitt 30 år, har jeg aldri vært på et jobbintervju før, så det var veldig spennende for min del, sier Kongshavn, som til slutt klarte å lande jobben foran hundrevis av andre søkere.

TILBAKE: Gudmund Broks Kongshavn i Storgata hjemme i Tromsø. 1. august starter han i ny jobb. Foto: Ronald Johansen

Oppholdet i Romania ble kortvarig og i løpet av tiden i rumensk toppfotball, var savnet av de tre ungene på 8, 4 og 1 år (2 i sommer), enormt sterkt for fotballkeeperen, som sier han aldri var i tvil om at han skulle søke på jobben.

– Det var noen veldig spesielle måneder. Noen opplevelser var veldig spennende og kule, men det var også mange ting der nede som ikke var helt slik jeg hadde sett for meg da jeg dro, men sånn er det når du prøver nye ting. Jeg har hele veien sett på flere mulige løsninger, og man må prøve og være litt ansvarlig når man er trebarnsfar, men jeg var aldri i tvil om at jeg skulle søke denne stillingen. Samtidig var jeg usikker på jeg kom til å få den, men jeg føler jeg har utviklet meg mye i løpet av prosessen fra jeg søkte til der jeg er i dag. Jeg tror at om man har et veldig sterkt ønske om å lære og utvikle seg, kan det bli veldig bra, sier 30-åringen.

– Egne erfaringer

Den tidligere fotballkeeperen har selv hatt utfordringer med stamming, og sier han vil bruke av sine egne erfaringer som både ungdom og fotballspiller i sin nye jobb.

– Det er jo flere ting. Jeg har jo stammet selv, som du hørte akkurat der, så lenge jeg kan huske, så det er nok en del av det. Så er det andre ting også, men ikke nødvendigvis alt man vil brette ut om i media. Men jeg har et enormt sterkt ønske om å kunne være med og bidra til å skape tryggere og mer robust ungdom. Det er veldig vanskelig å se for meg en jobb som er mer spennende og givende enn den her.

– Mer givende enn å være fotballspiller?

– Ja, det er jo det. Det er jo klart, som fotballspiller håper og tror man at man bidrar til at mange mennesker får gode opplevelser og man skaper et samhold. Det er mange som setter veldig stor pris på Tromsø IL, og man skal ikke undervurdere verdien av en fotballklubb på noe som helst måte. Men noen ganger i løpet av karrieren har jeg kjent litt på det, at det hadde vært fint gjøre noe som gir et mer direkte bidrag til andre mennesker. Det håper jeg å kunne gjøre nå, sier Kongshavn.

Ifølge Kongshavn blir hans tre oppgaver å knytte flere skoler inn i MOT, få flere aktører fra næringslivet til å samarbeide med organisasjonen, samt oppfølging av de skolene som allerede har avtaler med MOT.

– Jeg tror alle ungdommer og mennesker har et snev av usikkerhet rundt seg, og de er gjerne ekstra utrygg i de årene man er i en voldsom kognitiv utvikling. Jeg tror det er veldig mange som prøver å gi uttrykk til omverden om at de er mer trygg på seg selv, enn de egentlig er. Det jeg har opplevd før på skoler, er at å vise egen sårbarhet er fint for mange av de. Jeg tror veldig mange barn og unge har godt av dette programmet, sier Kongshavn entusiastisk.

Fortsatt glede av fotballen

På spørsmål om hva dette betyr for hans videre karriere som fotballspiller, svarer Kongshavn følgende:

– Jeg kommer ikke til å være profesjonell fotballkeeper. Jeg går «all in» i en heltidsstilling i MOT, som jeg gleder meg vanvittig til. Så det er svaret på det.

– Så du har lagt skoene/hanskene på hylla?

– Jeg kommer sikker til å holde litt på med fotballen. Jeg er trener for eldste datteren min sitt J8-lag, og vil nok fortsatt ha en del glede av fotballen. Men sånn det blir nå, blir det på en litt annen måte. Jeg kommer ikke til å ha det som jobb.

– Tenker du på spille litt ned i divisjonssystemet på amatørnivå?

– Jeg har ikke tenkt så mye på det. Mye av fokuset mitt har vært på å skape best mulig forutsetninger for å få denne jobben her. Etter jeg kom hjem fra Romania, har jeg viet min oppmerksomhet og tid til ungene og fruene. Det var vanskelig for både meg og dem, å være borte fra hverandre så lenge.

På grunn av pandemien fikk ikke Kongshavn sett familien sin på fire måneder. Det gjorde avgjørelsen om å sette en stopper for fotballkarrieren, enklere.

– Det var veldig vanskelig, og så var det vanvittig godt å komme hjem til Tromsø. Vi har hus her, to unger i barnehage, en på skole, familie og venner. Så alt ligger til rette for å skape et vakkert liv i nord.

Det var flere klubber på banen, men Dinamo Bucuresti ble et naturlig siste stopp.

– Jeg hadde noen muligheter i Norge, men vinduet stengte før sesongen i Romania var over. Det var en del agenter som snakket om interesse fra andre land etter oppholdet i Romania, men det er helt utenkelig å skulle reise ut igjen med tre unger på 8, 4 og snart 2 år. Det skjer veldig mye der hele tiden og jeg ønsker å være en del av det, sier Kongshavn.

Fornøyd leder

Én som er ekstremt fornøyd emd signeringen er Marinn Jansson, daglig leder i MOT, som kjenner godt til Kongshavn fra tiden han spilte i TIL og hun var rektor på NTG-U i Tromsø.

– Jeg har kjent Gudmund siden jeg jobbet på NTG og da jeg fikk jobben i MOT sa han at her har han også lyst å jobbe. Så vi har hatt jevnlig kontakt siden jeg begynte i MOT i oktober 2019, og da han så stillingen ble utlyst, var han veldig tidlig ute å hørte om han kunne søke. Så har han vært gjennom to kjempegode intervjuer og vi er veldig fornøyd med ansettelsen, sier Mariann Jansson til iTromsø.

FORNØYD: Både Gudmund Broks Kongshavn og daglig leder i MOT, Mariann Jansson, er fornøyd med ansettelsen. Foto: Ronald Johansen

Jansson mener Kongshavn har gode kvalifikasjoner og sier de har et tett og bra samarbeid med TIL gjennom Tom Høgli.

– Så vi har et veldig bra forttrinn og Gudmund har en veldig god historie selv. Han er velødig på og vil lære mest mulig på kortest mulig tid, så jeg tror dette vil bli veldi bra. Vi kjenner hverandre godt,og jeg tror det er rett mann på rett plass, sier Jansson.