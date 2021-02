Mesterligaen direkte 21: RB Leipzig – Liverpool

Det er for øvrig første gang disse to lagene møtes. Liverpool er Leipzig' tredje engelske motstander siden 2020, og tyskerne har et godt tak på engelsk motstand: Forrige sesong slo de Tottenham ut av turneringen i åttedelsfinalen. I gruppespillet sendte de Manchester United ut.

