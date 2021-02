Carlsen spiller VM for spillgigant: – Ganske positive reaksjoner

Magnus Carlsen (30) spiller til helgen bedrifts-VM i sjakk for spillgiganten Kindred - som er hans hovedsponsor.

En rekke av verdens beste sjakkspillere er med, og Carlsen stiller altså for Kindred, som er selskapet bak Unibet, som den norske verdensmesteren profilerer. I januar 2020 ble det kjent at Carlsen har skrevet en toårig kontrakt som gjør Unibet til hans hovedsponsor for årene 2020 og 2021.

– Hvilke reaksjoner har du fått på at du skrev sponsoravtale med et spillselskap?

– Jeg føler reaksjonene generelt har vært ganske positive. Jeg tenker at de som har et negativt inntrykk av meg og Kindred og hele bransjen, hadde sannsynligvis det synet fra før.

Carlsen fortsetter i et intervju med VG:

– Jeg er superfornøyd med samarbeidet så langt, selv om det selvfølgelig ikke er mulig å få gjort så mye i et pandemiår som ellers. Men jeg ser fram til samarbeidet videre.

– Betyr det at avtalen kan bli forlenget?

– Det får vi se når den tid kommer.

Unibet er en del av Kindred-gruppen, som sommere 2019 tilbød en samarbeidsavtale med Norges Sjakkforbund - verdt 50 millioner kroner over fem år. Den sa forbundet nei til. Derimot gjorde spillgiganten avtaler først med Magnus Carlsens sjakklubb Offerspill og så med Carlsen selv.

Da avtalen ble kjent, understreket verdensmesteren at han skal følge norsk lov når det gjelder markedsføring av spillselskapet. Avtalen var kontroversiell, og blant annet understreket Lotteritilsynet at de forventet at han ville følge norsk lov når det gjelder markedsføring av spillselskapet.

Sponsoravtalen er lukrativ for Magnus Carlsen. Det samme er hans aksjer i Play Magnus-gruppen, som onsdag la fram sin kvartalsrapport. Den viste en nærmeste eventyrlig økning i interessen for sjakk på nettet. Det var i snitt 44.300 betalende brukere på selskapets mange plattformer i fjerde kvartal 2020, mot 23.400 i 2019. Den gjennomsnittlige inntekten per betalende kunde økte også betraktelig.

Carlsens selskap Magnus Chess har cirka 9,5 prosent av aksjene i Play Magnus. Det betyr at aksjene hans nå er verdt cirka 160 mill. kroner.

– Det er selvfølgelig hyggelig å se at selv om mine resultater for tiden ikke er så gode, så går det i det minste bra med selskapet. Det er mange flinke folk som gjør en veldig god jobb der. Vi satser på at vi kan fortsette å bre sjakken ut til mange fremover.

– Og du har hatt en solid papirgevinst?

– Hehe, jeg er mer opptatt av gevinsten på brettet!

Russerne Jan Nepomniatsjtsji og Vladislav Artemjev og nederlandske Anish Giri er også med i startfeltet i helgens bedrifts-VM i sjakk.

Hvert lag består av fire spillere, med minst én mann og én kvinnelig deltaker og organiseres av det internasjonale sjakkforbundet (FIDE).

– Men jeg tror vi er rangert som nummer 78, så det er kanskje ikke grunn til å ha så store forhåpninger, smiler Carlsen om sitt Kindred-lag.