20 særforbund ber regjeringen endre nasjonale idrettsregler: – Vanskelig å forsvare

En rekke særforbund mener lokale myndigheter bør kunne avgjøre om idretten skal få lov til å starte opp igjen.

Regjeringen anbefaler i dag at voksne over 20 år ikke skal trene organisert innendørs i Norge.

– Hvor langt på bunn skal vi være før vi kan bygge opp igjen, spør generalsekretær i studentidrettsforbundet, Guro Røen, retorisk.

Røen forteller om personer som tidligere har grått gledestårer når idretten har fått lov å gjenåpne. Nå er mange av tilbudene i hennes forbund stengt.

Studentidrettsforbundet er ett av 20 særforbund som når tar til orde for en differensiert åpning av idretten.

Tiltak har skapt skjevdeling

Tirsdag gikk fortalte idrettspresident Berit Kjøll i Aftenposten om en økende tiltakstretthet i Idretts-Norge.

Særforbundene kjenner seg igjen i beskrivelsen og mener regjeringen bør overveie flere nye tiltak. Blant annet ønsker de at lokale myndigheter selv skal bestemme om det er forsvarlig å åpne for enkeltidretter eller ikke.

– Det er noe med det å ta innover seg at litt aktivitet faktisk er bedre enn ingenting. Koronaen er urettferdig, og da er det bedre at noen får holde på enn ingen, mener Røen.

Spesielt viser de til at dagens tiltak gir det de mener er en uforståelig skjevdeling mellom kommersiell og ideell aktivitet. Nasjonalt kan treningssentrene holde åpent, men ikke lignende lokale tilbud organisert gjennom idretten.

– I vårt «Bli sprekere»-konsept bruker vi ofte instruktører som også jobber på lokale treningssentre. De kan fortsette timene sine på sentrene, men de må permitteres fra våre timer fordi idretten ikke tillates å tilby gruppetrening, sier markeds- og kommunikasjonssjef i bedriftsidrettsforbundet Jarle Blindheim.

Guro Røen er tidligere internasjonal toppdommer i håndball. I dag er hun generalsekretær i studentidrettsforbundet. Hun mener at flere idretter bør få lov til å starte aktivitet på steder smittetrykket er lavt. Foto: Vidar Ruud / NTB

Nasjonale tiltak vanskelig å forsvare

Nærmest siden de første koronatiltakene i mars, har den organiserte idretten for voksne innendørs ligget brakk. Særforbundene mener det er på høy tid å åpne for denne gruppen i regioner med lavt smittetrykk.

– Nasjonalt er det veldig vanskelig å forsvare ovenfor medlemmer over 20 år at de ikke kan spille med 20 meters avstand fra hverandre, sier generalsekretær i tennisforbundet Aslak Paulsen.

De understreker at de forstår at idretter som fordrer kontakt mellom personer ikke kan åpne for voksne ennå.

– Vi har full forståelse for at vi ikke kan komme i gang med noen idretter på grunn av smittevernhensyn. Men så har vi andre aktiviteter, som vi vet at kan gjennomføres uten økt risiko for smitte, som vi synes det er rart at vi ikke får komme i gang med, sier Blindheim

Det er derimot usikkert om idrettens bønn blir hørt.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Saliba Andreas Korkunc, sa tirsdag til Aftenposten at nasjonale tiltak er nødvendig og at det ennå ikke er aktuelt med nye lettelser.

– Ingen vet hvor neste utbrudd kommer, og nettopp derfor er det nødvendig med nasjonale tiltak, sa Korkunc.