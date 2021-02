Ruud trakk seg fra Australian Open: – Har slitt med en strekk i magen

(Andrej Rubljov – Casper Ruud 6–2, 7–6) Casper Ruud slet med smerter i det andre settet i 4. runde i Australian Open, og valgte til slutt å trekke seg fra turneringen.

MÅTTE GI TAP: Casper Ruud måtte gi tapt for smertene og knallsterke Andrej Rubljov i 4. runde i Australian Open. Foto: JAIMI JOY / Reuters

– Han pådro seg en liten strekk i magen mot Tommy Paul, og de smertene har dessverre blitt verre og verre. Vi har gjort det vi kan, men dessverre var det litt for vondt for Casper i dag, sier trener og pappa Christian Ruud til Eurosport.

På tidspunktet Ruud valgte å trekke seg, ledet den russiske verdensåtteren Andrej Rubljov 2–0 i sett.

– Det var synd. Han har slitt med den strekken noen dager, men det gikk bra i 3. runde-kampen. I dag ble det dessverre verre og verre, han slet med serve og backhand, sier Christian Ruud til VG.

Han tror riktignok sønnen hadde fortsatt kampen dersom han hadde vunnet det andre settet, som han tapte etter tiebreak.

– Jeg tror nok han hadde forsøkt litt til, det er best av fem, og når man ligger under 0–2 er det bratt oppoverbakke. Jeg så det litt på ham, jeg så at det plaget ham, sier Ruud.

SKUFFET: Casper Ruud går skuffet av banen. Foto: JAIMI JOY / REUTERS / NTB

Tangerte faren

22 år gamle Casper Ruud var i en historisk 4. runde i Australian Open. Aldri tidligere har han kommet lenger i en Grand Slam-turnering. Det er en tangering av Christian Ruuds bestenotering i en Grand Slam. Også det var i Australian Open i 1997.

Ruud slo australske Jordan Thompson 3–0 i sett i første runde, i andre runde ble amerikaneren Tommy Paul slått 3–1, før Radu Albot ble slått i tredje runde. I 4. runde sa det stopp.

– Det hadde vært gøy å få en fullverdig kamp når man er i 4. runde, selv om jeg kanskje tror Rubljov hadde vunnet uansett. Han er en utrolig god spiller, og spilte med et tempo i første sett man ble helt svett av. Vi er fornøyde med det andre settet, så det er bittert med den skaden, sier Christian Ruud, og legger til:

– Casper har fått kjenne på det nivået som er på toppen. Det er utrolig høyt. Vi er veldig fornøyde med 4. runde, og skal bygge videre på det. Vi skal ikke deppe over dette tapet.

Nå reiser duen hjem til Norge, for å vurdere omfanget av skaden, før de bestemmer seg for når neste turnering blir.

Marerittstart

Russeren gikk ut i hundre, og brøt Ruuds serve umiddelbart. Han brøt også til 2–5, og vant det første settet 6–2.

– Casper hadde litt uflaks også. Dette var bra av Casper, men enda bedre av Rubljov, sier utviklingsansvarlig i tennisforbundet Øivind Sørvald i Eurosport-studio.

TØFF START: Casper Ruud fikk en tøff start på kampen mot Andrej Rubljov. Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE / REUTERS / NTB

I det andre settet brøt først Rubljov nordmannens andre servegame, så ble det noen minutters usikkerhet: Ruud tilkalte turneringslegen, og fikk noen smertestillende for det som tilsynelatende er en strekk i magen.

Uansett, det så ut til å hjelpe. Først utlignet Ruud til 3–3, før han økte til 5–3. Men russeren slo tilbake, og utlignet til 5–5. Settet gikk til slutt til tiebreak, der russeren vant etter storspill.

Da valgte Ruud å trekke seg fra kampen.

– Jeg synes synd på Casper, jeg håper han blir frisk raskt, sier Rubljov.

FRUSTRERT: Casper Ruud frustrerte Andrej Rubljov til tider i det andre settet. Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE / REUTERS / NTB

Tre tap

Ruud og Rubljov har møttes tre ganger tidligere. To ganger i 2020 og én gang i 2019. Rubljov har vunnet samtlige kamper, sist gang de møttes vant russeren 2–0 i semifinalen i en ATP-turnering i Hamburg. Han vant senere turneringen.

– Han er på et høyt nivå nå og jeg ønsker ham lykke til, sa Rubljov etter den kampen.

I samme turnering i 2019 vant Rubljov 2–1 i sett, den gangen tapte russeren finalen.

De har også møttes i en turnering arrangert Dominic Thiem da ATP-turneringen var stanset som følge av coronapandemien. Også det endte med seier til Rubljov.

Kan forbi publikumstomt

Australian Open hadde de første dagene åpent for 30.000 tilskuere daglig, men på grunn av et smitteutbrudd knyttet til et karantenehotell ble det innført en fem dager lang lockdown i Melbourne.

Dermed har det ikke vært tilskuere under Australian Open siden lørdag.

– Akkurat nå er det for tidlig å si noe om onsdag kveld, sier delstatsminister Daniel Andrews om den fem dager lange lockdownen i delstaten.

Totalt er 17 personer smittet i utbruddet etter at det ble registrert ett nytt smittetilfelle mandag. Neste uke starter vaksineringen i Australia.

Det er registrert rundt 29.000 smittetilfeller og 909 dødsfall relatert til coronapandemien i Australia.

