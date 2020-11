Jubelen fortsetter for Sola-spillerne – sjette strake seier

Sola knuste tabelljumbo Larvik på hjemmebane.

Solas Malin Holta og Camilla Herrem har hamret inn mål etter mål så langt denne sesongen, og topper listen over toppscorere på øverste nivå nå. Foto: Jon Ingemundsen

Sola - Larvik 31 – 21 (17–11)

Siste hjemmekamp i Åsenhallen før juleferien ble en målfest for de gulkledde. Da sluttsignalet lød, sto det 31–21 på resultattavlen.

Favoritter

Sola fikk besøk av det tidligere topplaget Larvik i kveld. De gulkledde, som lå på 3. plass på tabellen før kampen, var klare favoritter. Larvik har slitt så langt i sesongen og lå nederst med ett poeng.

Sola tok føringen i kampen fra start. Kristina Sirum Novak banket inn det første målet i oppgjøret, og Malin Holta sikret Sola en tomålsledelse før Larvik var kommet i gang med kampen. Så svarte gjestenes toppscorer Hanna Christina Åhlen og reduserte til 1–2.

Sola hadde god kontroll på oppgjøret den neste perioden, og jobbet godt både i forsvar og framover på banen. Etter halvspilt 1. omgang snappet Herrem ballen og løp inn en tremålsledelse, 9–6.

Gjestene i trøbbel

Larvik har hatt en tendens til å falle litt ned i perioder i kampene denne sesongen. Denne kampen virket ikke å være et unntak. Ti minutter før pause begynte gjestene å slite framover på banen. Målvakt Esmeralda Fetahovic stoppet mye av det som kom forbi forsvarsrekken til Sola.

Vertene hadde langt fra samme problemer i sitt angrepsspill. Hege Holgersen Danielsen kriget ballen i mål til firemålsledelse 12–8, og de neste minuttene ble det bare mørkere og mørkere for gjestene.

Guro Berland Husebø fikk sjansen på sjumeter og satte inn sitt første eliteseriemål, 14–9 til Sola. Herrem økte til 15–9, før Wolff satte inn 16–10 mot tidligere lagvenninner.

Et godt Sola-forsvar sørget for at Larvik bare scoret to mål de siste ti minuttene av 1. omgang, og lagene gikk til pause på stillingen 17–11.

Jubelkveld

Etter pause fortsatte Sola på samme måte som de siste ti minuttene av 1. omgang. Larvik forsøkte å kjempe seg tilbake i kampen, men allerede etter åtte minutter hadde de gulkledde økt til åttemålsledelse da Holta banket inn sitt femte mål i oppgjøret. 21–13 til Sola som levde opp til favorittstempelet de hadde før kampen.

Målvakt Fetahovic sto som en levende mur foran Solas mål og stoppet det meste Larvik kom med i 2. omgang.

På stillingen 24–16, drøyt 12 minutter før fulltid kunne publikum juble for ny Sola-redning. Fetahovic reddet på streken før hun sendte ballen videre til en lynkjapp Herrem som enkelt økte ledelsen til 25–16.

Ti minutter før slutt ledet Sola med ti mål, og fikk velfortjent applaus fra publikum som virkelig kunne kose seg i Åsenhallen i kveld.

De siste ti minuttene fikk flere av Solas unge talenter prøve seg på banen. Malin Dueland Iversen og Elise Haaland fikk sin eliteseriedebut, og viste at det er mye å glede seg til i årene framover.

Målvakt Johanna Fossum fikk overta plassen mellom stengene, og fortsatte å gjøre det vanskelig for Larvik-spillerne.

Kampen endte til slutt 31–21.

Fakta Kampfakta Sola - Larvik 31–21 (17–11) 10. serierunde, eliteserien håndball kvinner Åsenhallen, 200 tilskuere Dommere: Fredrik Andresen, Jørgen-Andre Wold Utvisninger: Sola 1x2 min. Toppscorer Larvik: Hanna Christina Åhlén 5. Sola: Esmeralda Fetahovic, Amanda Frøland og Johanna Fossum (målvakter), Guro Berland Husebø 2, Malin Holta 7, Martine Wolff 1, Malin Dueland Iversen 2, Elise Haaland, Frøydis Seierstad Wiik 2, Kristiane Knutsen 1, Karoline Jensen, Kristina Sirum Novak 5, Martha Barka, Emilie Andreassen Hamre 3, Hege Holgersen Danielsen 2 og Camilla Herrem 6.