Derfor var OL aldri noe mål for Johaug: – Jeg har ikke noe der å gjøre

BISLETT: Therese Johaug (32) har ledd av spekulasjonene om at hun drømmer om å løpe i Tokyo-OL.

Friidrettsutøver Karoline Bjerkeli Grøvdal (t.v.) og langrennsløper Therese Johaug målte krefter under 10.000-meteren på Bislett. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Hvor god er skidronningen målt mot de beste på friidrettsbanen?

Spørsmålet ble stilt første gang da Johaug løp inn til imponerende 31.40 på 10.000 meter under fjorårets «Impossible Games» på Bislett.

11 måneder senere fikk vi et slags svar i en nasjonalarena badet i sol.

Friidrettsutøver Karoline Bjerkeli Grøvdal (30) løp kontrollert inn til 30.50 – kun fem sekunder bak årsbeste i verden.

Langrennsløperen Therese Johaug (32) løp inn til tiden 31.32 – syv sekunder bak kravet for å løpe samme distanse i sommerens Tokyo-OL.

42 sekunder skiller altså mellom nasjonens beste langdistanseløper på bane og verdens beste på langrennsski.

– Det er greit å vise at det er litt forskjell på friidrett og langrenn, konstaterte Grøvdal.

Fakta Therese Johaug Født: 25. juni 1988 Yrke: Langrennsløper Meritter: 14 VM-gull, 1 OL-gull (stafett), tre Tour de Ski-seire, 77 verdenscupseire, 3 totalseire verdenscupen Les mer

Fakta Karoline Bjerkeli Grøvdal Født: 14. juni 1990 Yrke: Friidrettsutøver Meritter: EM-bronse 3000 meter hinder (2018), EM-bronse 10.000 meter (2016), EM-bronse terrengløp (2015 og 2016), 7. plass 5000 meter OL 2016, 9. plass 10.000 meter 2016. Les mer

Therese Johaug i aksjon under 10.000-meteren på Bislett lørdag. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Alt handler om vinter-OL

Johaug forbedret sin personlige rekord med åtte sekunder, og avslørte etter målgang at det aldri var i hennes planer å løpe i Tokyo-OL. Skiløperen ville bare teste sitt eget konkurransehode, og OL-kravet på 10.000 meter føltes som en god utfordring.

– Jeg har ikke noe i et OL å gjøre. Jeg må ha mye, mye, mye mer spesifikk trening for å gjøre det. Mitt mål er å gå fort på ski under OL i Beijing til vinteren. Å lade opp til et sommer-OL ville gått ut over treningen til vinter-OL. Jeg gjorde dette fordi det er morsomt. Jeg får variasjon i treningen, samtidig som jeg får konkurrert.

– Det er bare tre år til sommer-OL i Paris, kan det være aktuelt å prøve igjen?

– Nei, svarte Johaug kontakt og gjentok at hun ikke har en sjanse mot de beste.

– Hvis jeg skal heve meg mye mer enn jeg har gjort nå, må det legges inn mye mer spesifikk trening. Kapasiteten har jeg, men det løpsøkonomiske må forbedres.

– Har du ledd av spekulasjonene i pressen om at du løper for OL-billett?

– Ja, det har jeg faktisk. Jeg har aldri hatt ambisjoner om å løpe i Tokyo.

Karoline Bjerkeli Grøvdal bekreftet god form da hun løp 10.000 meter på 30.50 på Bislett. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Sekundert av lillebror

Hun ble sekundert av en svært tilstedeværende og høylytt lillebror Karstein i den ene svingen.

– Han fikk én oppgave: Ikke sekundering etter runder, men etter minutter. For jeg tenker intervalltrening. «Nå er det åtte minutter igjen, kom igjen!».

Johaug kommer til å fortsette med løping, men vet ikke neste gang hun skal i aksjon på bane. Det kan by seg en mulighet under NM i september, dessuten er det fristende å forsøke å kvalifisere seg for EM neste sommer.

Men fra nå handler alt om å vinne sitt første individuelle OL-gull med langrennsski i Beijing.

Det mener tidligere løperdronning Ingrid Kristiansen er smart.

– Jeg tror ikke det hadde vært smart å reise til Tokyo sånn situasjonen er med pandemi og all testingen. Hun kunne blitt syk og ødelagt hele vinteren. Hun kunne mistet mye trening for å dra til noe hun egentlig ikke satser på.

Men Kristiansen var likevel imponert over Johaugs Bislett-løp.

– Therese så mye bedre ut i dag enn forrige gang. Hun var ikke fullt så mye «på hæla», hun holdt bra fart, pustet tungt, jobbet hardt. Hun imponerte meg.

Løper både 5000 og 10.000 meter

En som definitivt skal til Tokyo-OL, er Karoline Bjerkeli Grøvdal. Nevnte Kristiansen mener Grøvdal gambler ved å løpe både 5000 og 10.000 meter, at romsdalingen burde satset alt på én distanse.

Det er Grøvdal uenig i. Fordi 5000 er i første del av mesterskapet, 10.000 meter helt mot slutten.

– Jeg er veldig trygg på at det går fint å doble. Distansene går i hver sin ende av mesterskapet. Og fortsatt føler jeg at 5000 er min distanse, på 10.000 er målet å bruke de kreftene jeg har igjen. Skulle jeg droppet noe ville det vært 10.000 meter.

Grøvdal har som mål å forbedre resultatene fra Rio-OL for snart fem år siden, da 30-åringen ble nummer 7 (5000) og 9 (10.000 meter).

– Det er ikke så mange plasser igjen over der. Men først og fremst skal jeg sikre to finaleplasser, så er det bare å løpe på!