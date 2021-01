Drømmeforhold i skiløypa: Her har det ikke sett slik ut på tre år

Skigåere i distriktet kan boltre seg i snødekte løyper. Det skjer ikke hver vinter.

Fire kilometer har skientusiastene å boltre seg på, men det var tidvis tett mellom løperne torsdag kveld. Foto: Anders Minge

Rulleskinalegget Sandnes Arena i Melshei sto ferdig i 2017. Og det er nettopp det det er: Asfalterte løyper lagd for ski med hjul. Men en svært sjelden gang kan de skiglade gli i stedet for å rulle. Skiskyttertalentet Martin Nevland har trent utallige timer i Sandnes Arena. Da vi snakket med ham like før jul, kunne han erindre én dag med skiføre i Melshei.

– Det er ikke noe vi pleier å ha. Rett etter at anlegget åpnet, hadde vi to-tre dager med snø. Nå er vi allerede på tredje dagen, og det ser ut som det kan ligge en stund. Vi har lagde en skikkelig såle og kan ikke få bedre forhold, sier Arne Thorsen-Eie, styreleder i Sandnes Arena.

Oscar, Filip og Kristoffer Espeland Klovning var strålende fornøyd med forholdene. Foto: Anders Minge

Enn så lenge er det ikke nok snø til å kjøre opp klassiskspor.

Med snøen på plass trener de lokale klubbene i Melshei, men fire kilometer med skispor er tilgjengelig for alle.

– Det er folk fra ettermiddagen og til lyset går klokken ti. Det er en gavepakke når det kommer snø. Kommer det mer, lager vi klassiskspor så fort det er mulig, sier Thorsen-Eie.

Torsdag kveld myldret det av skigåere i Sandnes. Kveldens sprekeste var trolig Sebastian Aronsen-Tjelta og Ole Hauge Thiis.

– Jeg har gått 19 runder, kunne Sebastian fortelle. Kameraten Ole var minst like ivrig.

Sebastian Aronsen-Tjelta og Ole Hauge Thiis (til venstre) hadde en god økt i Melshei. Foto: Anders Minge

OL-vinner Tor-Arne Hetland er blant dem som tar til orde for å produsere kunstsnø i Melshei. Foreløpig er det ikke planer om å investere i snøkanon.

– Det kan bli aktuelt. Men det har skjedd mye der, og snart bygges et arenahus. Hadde vi hatt snøkanon nå, kunne vi produsert masse snø. Det er ikke en umulighet, men det koster, sier Thorsen-Eie.

Skigåere på rekke og rad torsdag kveld. Foto: Anders Minge

Marie Hogstad har kommet fra nabokommunen Gjesdal for å teste løypene i Melshei. Foto: Anders Minge

Dette er et sjeldent syn: Snø i anlegget i Melshei. Foto: Anders Minge

Det meldes om oppkjørte skiløyper mange steder i sørfylket der det vanligvis ikke er snøgaranti om vinteren. Både Brekko i Gjesdal, Dalen ved Jørpeland og Bjødnabu i Hjelmeland har skiføre og lysløype.

Løypene i Brekko. Bildet tatt torsdag formiddag.

